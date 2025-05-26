Ένα σκληρό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, συγκλονίζοντας με την αγριότητά του. Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να ξυλοκοπούν και βασανίζουν έναν δικό τους, ως πειθαρχικό μέτρο.

Στα πλαίσια της «τιμωρίας» που του έχουν επιβάλει, δένουν τον στρατιώτη από το πόδι σε ένα όχημα και τον σέρνουν μέσα σε ένα χωράφι και σε χωματόδρομο, με αποτέλεσμα αυτός να γδέρνεται ζωντανός.

Στο βίντεο, ο άντρας εκλιπαρεί για έλεος και παρακαλεί να τον πυροβολήσουν - οτιδήποτε για να σταματήσει το μαρτύριό του - ενώ οι άλλοι τραβάνε βίντεο και ακούγονται να γελάνε.

.«Αν έτσι αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους τους στρατιώτες, φανταστείτε τι κάνουν στους Ουκρανούς πολίτες και αιχμαλώτους. Αυτό δεν είναι απλώς σκληρότητα – είναι συστηματική απανθρωποποίηση και λέει πολλά για τη σήψη μέσα στη ρωσική στρατιωτική μηχανή» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης του βίντεο το ΝΕΧΤΑ.

Το πού ή το πότε συνέβη το περιστατικό δεν αναφέρεται ως πληροφορία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες στο διαδίκτυο, ο στρατιώτης αρνήθηκε να υπακούσει σε εντολές που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

🇷🇺 punishment of own soldiers if refused orders called "carousel" pic.twitter.com/qp35URjAuP — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) May 26, 2025

Αυτού του είδους η τιμωρία ονομάζεται στον ρώσικο στρατό «καρουζέλ».



Πηγή: skai.gr

