Νέα Ζηλανδία: Κλέφτης κατάπιε ένα αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

Ένα αυγό Φαμπερζέ έκανε φτερά από το κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers στο κέντρο του Όκλαντ, στη Νέα Ζηλανδία, με τον κλέφτη να καταπίνει το πολύτιμο κόσμημα αξίας 19.000 δολαρίων.

Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ το Φαμπερζέ δεν έχει ανακτηθεί ακόμα, αναφέρει το BBC.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κοσμηματοπωλείο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και ο 32χρονος άνδρας συνελήφθη στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα. Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το κλεμμένο αυγό Φαμπερζέ είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, ενώ όταν ανοίγει μέσα του ένα μια μινιατούρα με χταπόδι από χρυσό 18 καρατίων.

Το αυγό Octopussy, όπως ονομάζεται, εμπνεύστηκε από την ομώνυμη ταινία του James Bond του 1983, η οποία επικεντρώνεται σε μια περίτεχνη ληστεία αυγών Φαμπερζέ.

Το Φαμπερζέ είναι ένα παγκοσμίου φήμης κοσμηματοπωλείο που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερο από δύο αιώνες και είναι διάσημο για τα αυγά του από πολύτιμους λίθους και μέταλλα.

Ο ύποπτος θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ πριν λίγες εβδομάδες φέρεται να είχε κλέψει από το ίδιο κοσμηματοπωλείο και ένα iPad.



Πηγή: skai.gr

