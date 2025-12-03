Μια άγνωστη start up σπάνιων γαιών με περίπου 30 υπαλλήλους κέρδισε μια τεράστια συμφωνία χρηματοδότησης από το Πεντάγωνο, τρεις μήνες μετά την επένδυση της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων του Nτόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Vulcan Elements θα λάβει δάνειο ύψους 620 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση της προμήθειας μαγνητών για βιομηχανίες, σε συνεργασία με την ReElement Technologies.

