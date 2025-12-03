Το Ισραήλ θα ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα τις επόμενες ημέρες για να επιτρέψει την έξοδο Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο.

Ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ αναφέρει ότι η κίνηση είναι «σύμφωνη με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου».

Η COGAT αναφέρει ότι οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα σε συντονισμό με την Αίγυπτο, μετά από έγκριση από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και υπό την επίβλεψη μιας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ένας μηχανισμός παρόμοιος με αυτόν που ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με το πότε οι Παλαιστίνιοι που έφυγαν από τη Γάζα θα μπορούν να επιστρέψουν στη Λωρίδα μέσω του περάσματος.

Πηγή: skai.gr

