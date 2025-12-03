Ο Νετανιάχου στέλνει στον Λίβανο Ισραηλινό αξιωματούχο για συζητήσεις

Ισραηλινό αξιωματούχο στέλνει στον Λίβανο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να συναντήσει κυβερνητικά στελέχη, ενώ στη χώρα αναμένεται και ανώτερη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου με στόχο να αποτρέψει πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης των δύο χωρών.

«Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βάση για σχέσεις και οικονομική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα απεσταλμένη Μόργκαν Ορτάγκους αναμένεται να φτάσει σήμερα στο Λίβανο για να συμμετάσχει σε συνάντηση του «Μηχανισμού Εφαρμογής της Παύσης των Εχθροπραξιών» — που αποτελείται από αξιωματούχους των ΗΠΑ, της UNIFIL, του Ισραήλ, της Γαλλίας και του Λιβάνου — με στόχο την προώθηση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Times of Israel, που επικαλείται λιβανέζικο μέσο, ο Ισραηλινός αξιωματούχος που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες είναι ο Ούρι Ρέσνικ, του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται την ώρα που Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) ενδέχεται να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση, αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν σημειώσει πρόοδο για την αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Και ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο αργότερα αυτό το μήνα για να συζητήσει τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία.

