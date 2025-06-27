Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, που το 2021 είχε συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ως ανεξάρτητος, μετά την αιφνιδιαστική νίκη του προοδευτικού υποψηφίου Ζοχράν Μαμντάνι στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Ο 33χρονος Μαμντάνι - μουσουλμάνος, γιος Ινδών μεταναστών που έχει γεννηθεί στην Ουγκάντα - προκάλεσε αίσθηση στις αρχές της εβδομάδας όταν επικράτησε στις εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού κόμματος του 67χρονου Άντριου Κουόμο, του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης που αναγκάστηκε να παραιτηθεί πριν τέσσερα χρόνια λόγω της εμπλοκής του σε ένα σεξουαλικό σκάνδαλο.

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στα σκαλιά του δημαρχείου της Νέας Υόρκης, ο Άνταμς δεν κατονόμασε τον Μαμντάνι, αλλά αναφέρθηκε σε κάποιες από τις απόψεις του και στο παρελθόν του.

«Αυτές οι εκλογές είναι μια επιλογή μεταξύ ενός υποψηφίου της εργατικής τάξης και ενός που έχει μεγαλώσει με χρυσά κουτάλια», δήλωσε ο Άνταμς. «Μια επιλογή μεταξύ κάποιου που έφερε αποτελέσματα μειώνοντας την εγκληματικότητα, δημιουργώντας τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην ιστορία και χτίζοντας τα περισσότερα σπίτια που έχουν κατασκευαστεί εδώ και δεκαετίες και έναν δημοτικό σύμβουλο που δεν έχει περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο», τόνισε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική στο Twitter, αυτό που έχει σημασία είναι να μαζεύονται τα σκουπίδια», σημείωσε, ενώ κατηγόρησε τον πιθανό αντίπαλό του για «ιδεαλισμό» και ότι «θέλει να δώσει τα πάντα σε όλους δωρεάν».

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Fox News την Τετάρτη ο Άνταμς χαρακτήρισε «φιδέμπορα» τον 33χρονο Μαμντάνι, τονίζοντας ότι δεν έχει πολιτική εμπειρία και κάνει υποσχέσεις τις οποίες δεν θα μπορέσει να τηρήσει.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, γέννημα θρέμμα της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «100% παράφρονα κουμουνιστή».

Στη δημοσιότητα βίντεο που ραπάρει ημίγυμνος

«Καταλαβαίνω τι κάνει», απάντησε χθες ο Μαμντάνι στον Ανταμς, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο CNN. «Προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τα πεπραγμένα του. (…) αύξησε τα ενοίκια για περισσότερα από 2 εκατομμύρια Νεοϋρκέζους κατά 9% και σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση 8%».

Ωστόσο, ο 33χρονος πολιτικός ήρθε σε εξαιρετικά άβολη θέση όταν το κανάλι έπαιξε σε εθνική εμβέλειά ένα βίντεο του 2019, όπου ο νεαρός τότε Μαμντάνι ραπαρει ημίγυμνος, μέσα σε μία καντίνα.

Ο Μαμντάνι εμφανίστηκε στο "Erin Burnett OutFront" και ο παρουσιαστής χρησιμοποίησε παρουσίασε τον καλεσμένο του με το βίντεο του 2019, όταν ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης προσπαθούσε να κάνει μουσική καριέρα, με το ψευδώνυμο "Mr. Cardamom".

«Το βίντεο υπάρχει. Αλλά δεν πίστευα ότι θα μεταδιδόταν στο CNN», είπε στη συνέχεια ο Μαμντάνι με ένα μουδιασμένο χαμόγελο.

"I didn't think it was going to be on CNN."



Watch as #NYC Mayoral Candidate Zohran Mamdani watches his past performance as a rapper and responds to critics who say he's not ready to run New York. He speaks one-on-one with @ErinBurnett. pic.twitter.com/zVV4tL8iKr — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) June 27, 2025

Ο 33χρονος πολιτικός κατηγορεί επίσης τον απερχόμενο δήμαρχο Ανταμς ότι, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος δήλωνε Δημοκρατικός, επέτρεψε στην κυβέρνηση Τραμπ να διεξάγει επιχειρήσεις για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών με αντάλλαγμα την απόσυρση των κατηγοριών για διαφθορά που τον βάρυναν.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο Μαμντάνι εμφανίζεται να προηγείται του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου Κέρτις Σλίουα αλλά και του Άνταμς στην πρόθεση ψήφου για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη, που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο.

Η Νέα Υόρκη, προπύργιο των Δημοκρατικών και οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, οι επιχειρηματικοί κύκλοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να εκλεγεί ένας δήμαρχος που προτείνει να αυξηθεί στα 30 δολάρια την ώρα ο κατώτατος μισθός ως το 2030 και να αυξηθούν οι φόροι για τους πλούσιους. Την ίδια ώρα οι πιο συντηρητικοί κύκλοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία τις επικριτικές δηλώσεις του Μαμντάνι για το Ισραήλ.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν, που υποστήριξε τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, δήλωσε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Άνταμς.

«Η Νέα Υόρκη υπό τον Μαμντάνι θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη και μη βιώσιμη οικονομικά», εκτίμησε σε ανάρτησή του στο Χ την Τετάρτη.

«Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, το κάναμε για να εμποδίσουμε μια δεύτερη θητεία του Έρικ Άνταμς», τονίζει από την πλευρά του ο Μαμντάνι.

