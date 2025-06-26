Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ένας 33χρονος βουλευτής, θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος υποψήφιος.

Ο 33χρονος κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο -ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση αυτή μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2021- στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, έχοντας ως βάση του μια ριζοσπαστική αριστερή πλατφόρμα, σημειώνει το BBC.

«Απόψε γράψαμε ιστορία», δήλωσε ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του. «Θα είμαι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η νίκη του επί του Κουόμο - κάποτε κυρίαρχη φιγούρα στην πολιτειακή πολιτική - σηματοδοτεί μια στιγμή καμπής για τους προοδευτικούς και σηματοδοτεί μια μετατόπιση του πολιτικού κέντρου βάρους της πόλης.

Από την Ουγκάντα στο Κουίνς

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Bronx High School of Science και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Bowdoin College, όπου ήταν συνιδρυτής του παραρτήματος της οργάνωσης Students for Justice in Palestine (Φοιτητές για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη).

Ο Μαμντάνι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος υποψήφιος δήμαρχος της πόλης, έχει στηριχθεί στις ρίζες του. Κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ανήρτησε βίντεο εξ ολοκλήρου στα ουρντού και έχει αναμείξει αποσπάσματα ταινιών Μπόλιγουντ. Σε ένα άλλο, μιλάει ισπανικά.

Με την σύζυγό του, την 27χρονη Σύρια καλλιτέχνιδα Rama Duwaji από το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge.

Η μητέρα του, Mira Nair, είναι σκηνοθέτης και ο πατέρας του καθηγητής Mahmood Mamdani, διδάσκει στο Columbia. Και οι δύο γονείς είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

«Καθώς η ζωή έπαιρνε τις αναπόφευκτες στροφές της, με παρακάμψεις στον κινηματογράφο, τη ραπ και τη συγγραφή», αναφέρει το προφίλ του κατά την διάρκεια της εκστρατείας του, «ήταν πάντα η οργάνωση που εξασφάλιζε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας δεν θα τον οδηγούσαν στην απόγνωση, αλλά στη δράση».

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών με χαμηλό εισόδημα στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την έξωση.

Έχει επίσης καταστήσει τη μουσουλμανική του πίστη ορατό μέρος της εκστρατείας του. Επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και κυκλοφόρησε ένα προεκλογικό βίντεο στα ουρντού για την κρίση του κόστους ζωής στην πόλη.

«Γνωρίζουμε ότι το να στέκεσαι δημόσια ως μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση αυτή την άνοιξη.

Με «όπλο» τα μέτρα στήριξης ευάλωτων ομάδων

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι στην πιο ακριβή πόλη των ΗΠΑ θέλουν οι Δημοκρατικοί να επικεντρωθούν στην οικονομική προσιτότητα.

«Πρόκειται για μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της ζει σε συνθήκες φτώχειας, μια πόλη όπου 500.000 παιδιά κοιμούνται πεινασμένα κάθε βράδυ», δήλωσε στο BBC σε πρόσφατη εκδήλωση. «Και τελικά, είναι μια πόλη που κινδυνεύει να χάσει αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή», πρόσθεσε.

Ο ίδιος προτείνει μεταξύ άλλων:

Δωρεάν λεωφορεία σε όλη την πόλη

Πάγωμα των ενοικίων

Μια αλυσίδα δημοτικών παντοπωλείων με επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα

Καθολική παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έξι εβδομάδων έως πέντε ετών

Τριπλασιασμό της παραγωγής κατοικιών με σταθεροποιημένο ενοίκιο, κατασκευασμένων από συνδικάτα

Στην προεκλογική του εκστρατεία, συνέδεσε αυτές τις πολιτικές με ιδιαίτερα viral χειρονομίες. Βούτηξε στον Ατλαντικό για να δραματοποιήσει το πάγωμα των ενοικίων και έσπασε τη νηστεία του Ραμαζανιού σε έναν συρμό του μετρό με ένα μπουρίτο για να υπογραμμίσει την επισιτιστική ανασφάλεια. Λίγες ημέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές, περπάτησε σε όλο το Μανχάταν, σταματώντας για selfies με τους ψηφοφόρους.

Ισραήλ και Παλαιστίνη

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση της εκστρατείας του Μαμντάνι σε ένα πάρκο στο Jackson Heights, μια από τις πιο ποικιλόμορφες κοινότητες της χώρας, τα παιδιά έτρεχαν και έπαιζαν στις κούνιες, ενώ οι Λατίνοι πωλητές φαγητού πουλούσαν παγωτά και σνακ.

Από πολλές απόψεις, η σκηνή αποτύπωσε τέλεια την ποικιλομορφία της πόλης - αυτό που πολλοί Δημοκρατικοί θεωρούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Νέας Υόρκης. Αλλά η πόλη δεν είναι απαλλαγμένη από τις φυλετικές και πολιτικές εντάσεις της. Ο Mαμντάνι έχει αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά ισλαμοφοβικές απειλές, μερικές από τις οποίες έχουν στόχο την οικογένειά του.

Ο Μαμντάνι δήλωσε στο BBC ότι ο ρατσισμός είναι ενδεικτικός του τι έχει χαλάσει στην πολιτική των ΗΠΑ και επέκρινε ένα Δημοκρατικό Κόμμα «που επέτρεψε την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ» και αδυνατεί να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους «ανεξάρτητα από το ποιοι ήταν ή από πού προέρχονταν».

Οι θέσεις των υποψηφίων σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας ήταν επίσης πιθανότατα στο μυαλό των ψηφοφόρων.

Η σθεναρή υποστήριξη του Μαμντάνι στους Παλαιστίνιους και η σθεναρή κριτική του στο Ισραήλ ξεχωρίζει. Εισήγαγε μάλιστα, ένα νομοσχέδιο για τον τερματισμό του αφορολόγητου καθεστώτος των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς εποικισμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχει επίσης δηλώσει, ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ότι είναι κράτος απαρτχάιντ και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.