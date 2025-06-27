Κομισιόν: Πρόταση για εναλλακτικό ΠΟΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε μια σημαντική πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής εμπορικής ένωσης, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Εuroπαικού Συμβουλίου, με στόχο ενίσχυσης της διαπραγματευτικής ισχύος της ΕΕ μπροστά στις εξελίξεις με τις ΗΠΑ.

Αντιμέτωποι με απειλές δασμών

Με μόλις 13 ημέρες να απομένουν για τη λήξη της άτυπης «εκεχειρίας» που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, οι συζητήσεις εντείνονται. Η φον ντερ Λάιεν έκανε γνωστό ότι η ΕΕ έλαβε νέα αντιπρόταση από την Ουάσιγκτον, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται εντατικά από τις Βρυξέλλες χωρίς, ωστόσο, να ανακοινώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

«Το μήνυμά μας σήμερα είναι ξεκάθαρο: είμαστε έτοιμοι για συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας όμως ότι η ΕΕ διατηρεί ανοιχτά όλα τα πιθανά σενάρια, προετοιμαζόμενη ακόμα και για αρνητική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Νέα συμμαχία φέρνει στο προσκήνιο την CPTPP

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, προτάθηκε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν με τα 12 κράτη της Ασιατικής Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας (CPTPP) — συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου — για τη δημιουργία μιας νέας, παγκόσμιας εμπορικής πρωτοβουλίας. Η προοπτική αυτή είχε ήδη συζητηθεί, όπως αποκάλυψε ο Φρίντριχ Μερτς, από τον Γερμανό καγκελάριο, τον Γάλλο πρόεδρο και τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ο ίδιος σημείωσε πως «αν ο ΠΟΕ συνεχίσει να μην λειτουργεί, θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο». Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος ασκεί πιέσεις για ταχύτατη επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει έως τις 9 Ιουλίου. Επιπλέον, τόνισε ότι τα 27 κράτη-μέλη είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε ευρωπαϊκά αντίμετρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Επείγουσα ανάγκη για προστασία στρατηγικών τομέων

Ο κίνδυνος για βασικούς ευρωπαϊκούς κλάδους — όπως τα αυτοκίνητα, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα — είναι άμεσος, σε περίπτωση που τεθούν σε ισχύ δασμοί ύψους 50% από τις ΗΠΑ, στοιχείο που καθιστά επιτακτική την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί δασμούς 10% βάσει του μοντέλου της αγγλοαμερικανικής συμφωνίας. Προειδοποίησε πάντως πως αν οι ΗΠΑ εφαρμόσουν δασμούς 10% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, η ΕΕ θα κινήσει «ανταποδοτικά μέτρα», ορίζοντας ίδιους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.