Ο Ζοχράν Μαμντάνι, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, πέτυχε αιφνιδιαστική νίκη στις εσωκομματικές εκλογές και θα διεκδικήσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Ο Μαμντάνι, αναδείχθηκε νικητής της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου έναντι του φαβορί, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, έπειτα από μια εκστρατεία κατά της υψηλού κόστους ζωής και με την υπόσχεση να φορολογήσει τα υψηλότερα εισοδήματα.

Με σχεδόν το 95% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Μαμντάνι προηγείται με περισσότερο από 43% έναντι 36% για τον Κουόμο. Η νίκη αυτή αποτελεί έκπληξη καθώς ο 33 ετών πολιτικός, ο οποίος δηλώνει «προοδευτικός και μουσουλμάνος», αρχικά υπολειπόταν κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες του Κουόμο.

«Είναι τιμή μου να είμαι ο Δημοκρατικός σας υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μαμντάνι απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του από τα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής του εκστρατείας στο Κουίνς.

«Με το όραμα μιας πόλης που θα μπορεί να αντέξει οικονομικά κάθε Νεοϋορκέζος κερδίσαμε», δήλωσε στην ομιλία του, ενώ υποσχέθηκε να απορρίψει τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και «να κυβερνήσω την πόλη ως πρότυπο για το Δημοκρατικό Κόμμα».

Η αιφνιδιαστική αυτή νίκη του Μαμντάνι ήρθε εν μέσω σφοδρών επιθέσεων από τον Τραμπ εναντίον των αμερικανικών μεγάλων πόλεων, τις οποίες, όπως δηλώνει, κυβερνούν «ακροαριστεροί Δημοκράτες» «με άρρωστο πνεύμα», και την ώρα που το Δημοκρατικό κόμμα δε φαίνεται να διαθέτει κάποιο στέλεχος ικανό να αντιταχθεί στον Ρεπουμπλικάνο.

«Απόψε δεν ήταν η βραδιά μας. Κέρδισε εκείνος (σ.σ. Ζοχράν Μαμντάνι)», παραδέχθηκε ο 67χρονος πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μιλώντας σε υποστηρικτές του προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Η Νέα Υόρκη «αξίζει έναν δήμαρχο που είναι περήφανος να θέτει υποψηφιότητα με βάση τα επιτεύγματά του, όχι (...) έναν δήμαρχο που δεν έχει κανένα επίτευγμα. Αξίζουμε έναν δήμαρχο που θα συνεχίσει να μειώνει την εγκληματικότητα, να στηρίζει την αστυνομία μας και να καταπολεμά τον αντισημιτισμό», απάντησε ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ο οποίος είχε εκλεγεί με το Δημοκρατικό κόμμα, αλλά τώρα σχεδιάζει να θέσει ξανά υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος.

Η νίκη - έκπληξη και τα σκάνδαλα διαφθοράς

Γεννημένος στην Ουγκάντα από οικογένεια Ινδών, ο Μαμντάνι θα είναι, εφόσον εκλεγεί, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Είχε τη στήριξη προσωπικοτήτων της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ.



Ο Μαμντάνι βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ενθουσιασμό ενός στρατού νεαρών εθελοντών που όργωσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Ο 33χρονος πολιτικός δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος διαβίωσης, υποσχόμενος μεταξύ άλλων την κατάργηση των εισιτηρίων στα λεωφορεία, παιδικούς σταθμούς και το πάγωμα των ενοικίων σε κάποια κτίρια, αλλά και την κατασκευή 200.000 νέων κατοικιών τα επόμενα δέκα χρόνια.

Όλες αυτές τις κοινωνικές παροχές σκοπεύει να τις χρηματοδοτήσει με τη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.

«Συγχαρητήρια στον Ζοχράν Μαμντάνι και στους χιλιάδες υποστηρικτές του για την εξαιρετική τους προεκλογική εκστρατεία. Αντιμετωπίσατε το πολιτικό, οικονομικό και μιντιακό κατεστημένο και κερδίσατε», έγραψε ο Σάντερς στο Χ.

«Οι δισεκατομμυριούχοι και οι λομπίστες ξόδεψαν εκατομμύρια εναντίον σας (…) και κερδίσατε», σχολίασε η Οκάσιο- Κορτέζ.

«Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι πολύ ακραίος για μια πόλη που βρίσκεται ήδη σε αναταραχή», εκτίμησε από την πλευρά του ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη δημαρχία Κέρτις Σλίουα, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός που είναι γνωστός επειδή ίδρυσε μια ομάδα περιπολίας πολιτών, τους Guardian Angels. Ο Σλίουα ήταν υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και το 2021, αλλά τότε έχασε από τον Έρικ Άνταμς.

«Δεν είναι τώρα ώρα για ακραία πολιτική. Είναι ώρα για μια πραγματική ηγεσία», τόνισε.



Η εικόνα του Άνταμς έχει δεχθεί πλήγμα έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς στα οποία φέρεται να εμπλέκεται και την προσέγγισή του στον Τραμπ.

Ο Μαμντάνι έχει δεχθεί επικρίσεις από τους αντιπάλους του και για τις φιλοπαλαιστινιακές του θέσεις και για το γεγονός ότι κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία».

Ωστόσο το βασικό μήνυμα της εκστρατείας του, η μείωση του κόστους ζωής, φαίνεται να απηχεί στους κατοίκους της Νέας Υόρκης.





