Πανικός επικράτησε στην Νέα Υόρκη και στην Time Square το μεσημέρι της Κυριακής από τον εκκωφαντικό ήχο μιας έκρηξης.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, η έκρηξη προερχόταν από τα φρεάτια της πόλης, που είχαν ξεσπάσεις τρεις εστίες φωτιάς.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν σήμερα από βίντεο με τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν από την πλατεία.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια νεαρή γυναίκα βιντεοσκοπεί τον εαυτό της καθώς τα συνεργεία απαντούν στις πυρκαγιές του φρεατίου. Τότε ακούγεται η έκρηξη και αρχίζει να τρέχει.

Ευτυχώς παρά την αναταραχή που επικράτησε δεν υπήρχαν τραυματισμοί

Watch: A loud manhole explosion in New York's Times Square triggers mass panic and sends crowds running.https://t.co/hia27m0HKu pic.twitter.com/9bbeCSySkc