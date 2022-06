ΗΠΑ: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ 20χρονη μητέρα με μία σφαίρα στο κεφάλι - Είχε βγάλει βόλτα το μωρό της

Μία 20χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε χθες Τετάρτη με μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ είχε βγάλει βόλτα με παιδικό καροτσάκι το τριών μηνών μωρό της σε δρόμο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, η γυναίκα δεν δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα, αλλά η δολοφονία παραπέμπει σε εκτέλεση. Η γυναίκα δέχθηκε έναν πυροβολισμό στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση από έναν ένοπλο με κουκούλα ντυμένο στα μαύρα.

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Το παιδί της είναι σώο και αβλαβές, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν, ο δήμαρχος της πόλης Έρικ Άνταμς ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του.

“Θα βρούμε τον άνθρωπο που ευθύνεται για αυτό το φρικτό έγκλημα. Θα τον βρούμε και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη”, τόνισε.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απέδωσε τον πυροβολισμό στην "υπερβολική εξάπλωση των όπλων» και είπε ότι οι εγκληματίες «δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα σε αθώους Νεοϋορκέζους".

Τρομοκρατημένα παιδιά στην κοντινή παιδική χαρά έγιναν μάρτυρες του πυροβολισμού και ένα κορίτσι περιέγραψε ότι άκουσε ένα δυνατό «μπαμ» που γρήγορα συνειδητοποίησε ότι ήταν πυροβολισμός.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων, πολλές από τις οποίες ήταν τυχαίες, εναντίον ανθρώπων σε δρόμους και το μετρό της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ σήμερα οι βουλευτές της πολιτείας της Νέας Υόρκης θα συνεδριάσουν εκτάκτως προκειμένου να χαλαρώσουν τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, έπειτα από τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε αντισυνταγματικό έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που περιόριζε το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν κρυμμένα όπλα σε δημόσιους χώρους. Έδωσε κατά συνέπεια το δικαίωμα στους Νεοϋορκέζους να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.

Αμέσως μετά η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ, Δημοκρατική, ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως το κοινοβούλιο για να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της πολιτείας προκειμένου να συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αν και προειδοποίησε ότι αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερα περιστατικά βίας με πυροβόλα όπλα.

Σήμερα οι βουλευτές της Νέας Υόρκης θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν όσους περισσότερους περιορισμούς στην οπλοκατοχή μπορούν, τηρώντας παράλληλα την απόφαση. Παράλληλα θα πρέπει να ορίσουν και ποιοι είναι οι “ευαίσθητοι χώροι”, στους οποίους οι πολίτες δεν θα επιτρέπεται να φέρουν όπλα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επισημάνει ότι θα δεχθεί να χαρακτηριστούν “ευαίσθητοι χώροι” τα δικαστήρια, τα σχολεία και τα κυβερνητικά κτίρια, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί ο χαρακτηρισμός να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Στην απόφασή του ανέφερε ξεκάθαρα ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν όλο το νησί του Μανχάταν “ευαίσθητο χώρο”.

BREAKING: Woman shot once in the head while walking with baby in stroller at 8:23pm on E. 95th Street by Lexington Ave. Rushed to hospital in unknown condition. Baby unharmed. Appears to be her child. Man in all black, hoodie walked up from behind. Mayor en route. pic.twitter.com/DqxNcpHLKH