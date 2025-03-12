Οι υπουργοί Άμυνας πέντε μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη θα συζητήσουν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας σε συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Η συνάντησή τους ακολουθεί τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία περί άμεσης επανάληψης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και παροχής στρατιωτικών πληροφοριών προς το Κίεβο και της συμφωνίας της Ουκρανίας σε κατάπαυση του πυρός 30 ημερών - εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης μεταξύ των δύο χωρών στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνάντηση στο Παρίσι θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος πήρε μέρος στη συνάντηση στην Τζέντα, θα συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Αντιπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν επίσης.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τρίτη, το βράδυ οι στρατιωτικοί αρχηγοί 36 χωρών συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

