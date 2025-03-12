Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 24 ετών άφησε ο TikToker Εφεκάν Κουλτούρ, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στην Τουρκία για τις μεγάλες ποσότητες φαγητού που κατανάλωνε.

Ο Κουλτούρ πέθανε στις 7 Μαρτίου μετά από τρεις μήνες νοσηλείας καθώς τον Δεκέμβριο είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα στην κινητικότητα και το αναπνευστικό του σύστημα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 24χρονος με τους 155.000 ακόλουθους είχε γίνει διάσημος στη γείτονα χώρα για τα λεγόμενα «βίντεο mukbang», στα οποία ο δημιουργός καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φαγητού συζητώντας με τους followers του. Κάτι τέτοιο αποτελεί παγκόσμια τάση από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι σήμερα.

Ήταν τέτοια η κατάσταση και η δυσκολία στην αναπνοή του 24χρονου ώστε να μην καταφέρει να επισκεφθεί τον τάφο της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει έναν χρόνο νωρίτερα. Το τελευταίο διάστημα ο Κουλτούρ είχε επιστρέψει στο σπίτι του για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και εκεί ήταν που άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του τελέστηκε χθες, Τρίτη, σε νεκροταφείο σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: skai.gr

