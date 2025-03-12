Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Δώδεκα από τα drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Κουρσκ και Καλούγκα, καθώς και στους αιθέρες της Κριμαίας και της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την επομένη της μεγαλύτερης επίθεσης αυτού του είδους τα τρία χρόνια του πολέμου στη Ρωσία χθες, με στόχο ειδικά την πρωτεύουσα. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως καταρρίφθηκαν 343 ουκρανικά drones κι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Στην άλλη πλευρά, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσική επιδρομή στο Κίεβο και ότι είχε ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα για την απώθησή της. Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία ως τώρα.

Οι επιθέσεις στη μια και στην άλλη πλευρά των συνόρων καταγράφεται την επομένη της ανακοίνωσης της αμερικανικής κυβέρνησης, έπειτα από συνομιλίες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, πως οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συμφώνησαν να γίνει στη Ρωσία πρόταση κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας καταρχήν 30 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

