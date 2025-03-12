«Έτοιμη» η Ουκρανία για κατάπαυση του πυρός – Άγνωστο το πώς θα απαντήσει η Ρωσία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Λευκός καπνός στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών – Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία με την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών να πέφτει στο τραπέζι από πλευράς Ουάσιγκτον και να γίνεται δεκτή από πλευράς Κιέβου, με αντάλλαγμα την άμεση άρση της παύσης ανταλλαγής πληροφοριών και την επανεκκίνηση της βοήθειας σε επίπεδο ασφαλείας προς την Ουκρανία». Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο «η μπάλα τώρα είναι στην πλευρά της Ρωσίας».

Άγνωστο παραμένει πώς θα απαντήσει η Μόσχα με το Κρεμλίνο να επισημαίνει ότι θα προβεί σε σχετική ενημέρωση, αφότου ενημερωθεί πρώτα από την αμερικανική πλευρά σχετικά. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα μετέδιδε χθες, Τρίτη, το βρετανικό δίκτυο BBC, δεν αποκλείεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα εντός της εβδομάδας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο των συνομιλιών, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει το βήμα για την ειρήνη. Ευχαριστώντας δε τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την «εποικοδομητική συζήτηση των δύο αντιπροσωπειών» στη Τζέντα, δήλωσε ότι «η Ρωσία πρέπει να δείξει την προθυμία της να σταματήσει τον πόλεμο ή να τον συνεχίσει».

Την ίδια στιγμή, από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι είναι ανοιχτός να προσκαλέσει εκ νέου τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο και τόνισε πως ελπίζει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, να ανταποκριθεί. «Νομίζω ότι η κατάπαυση του πυρός είναι πολύ σημαντική. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε τη Ρωσία να το κάνει, αυτό θα είναι υπέροχο», υπογράμμισε σχετικά.

Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία «χορεύει» στον ρυθμό που της χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώνει πρόθυμη να σταματήσει να μάχεται και έτοιμη να υπογράψει την πολυπόθητη για τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνία για τον ορυκτό της πλούτο.

Ωστόσο, τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει και τα επόμενα βήματα μέχρι το τέλος του τούνελ είναι αβέβαια. Όπως, χαρακτηριστικά, τονίζουν αναλυτές, μπορεί η ουκρανική πλευρά να αισθάνεται ανακούφιση για την αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον ωστόσο σε ό,τι αφορά στον εν εξελίξει πόλεμο δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο. Η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα σταματήσει.

Οι γραμμές του μετώπου θα μπορούσαν να παγώσουν ως έχουν στον χάρτη αυτή τη στιγμή - δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία de facto γραμμή συνόρων ανάμεσα στην Ουκρανία και εδάφη της ουκρανικής επικράτειας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Πρόκειται, σύμφωνα με ειδικούς, για ένα πιθανό σενάριο για το οποίο η πλευρά των Αμερικανών είχε προειδοποιήσει την Ουκρανία, ότι δηλαδή προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος θα πρέπει το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Συγχρόνως, η Μόσχα ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της και η απάντησή της είναι δύσκολη να προβλεφθεί καθώς χθες Τρίτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν στη Μόσχα και την ίδια στιγμή οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν σημαντικές νέες προελάσεις στη δυτική περιοχή του Κουρσκ.

Πολιτικοί αναλυτές του Κρεμλίνου σημείωναν πως μία ενδεχομένως αρνητική απάντηση από πλευράς Μόσχας θα έδειχνε πως η ρωσική πλευρά δεν θέλει την ειρήνη και θα έθετε σε δοκιμασία της αμερικανο-ρωσικές σχέσεις. Την ίδια στιγμή όμως υπογράμμιζαν ότι μία θετική ρωσική απάντηση θα συνοδευόταν με βεβαιότητα από μία λίστα αιτημάτων από το Κρεμλίνο. Και μπορεί για την αμερικανική ηγεσία η μπάλα να είναι τώρα στο ρωσικό στρατόπεδο, ωστόσο αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι, τελικά, σε θέση να επηρεάζει τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

