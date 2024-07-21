Ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε στο Μίσιγκαν την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, λέγοντας θριαμβευτικά ότι «την περασμένη εβδομάδα δέχθηκα μια σφαίρα για τη δημοκρατία».

Στην ίδια συγκέντρωση, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η οποία θεωρείται το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, αν αποχωρήσει ο Τζο Μπάιντεν.

When I’m back in the White House, the way they will sell their product in America is to BUILD it in America, and ONLY in America. We will BUILD AMERICAN, BUY AMERICAN, and HIRE AMERICAN.



— President Donald J. Trump pic.twitter.com/I4unkh273z — Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 20, 2024

«Στέκομαι μπροστά σας μόνο με τη χάρη του παντοδύναμου θεού. Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Ίσως ο Τζί Ντι ή κάποιος άλλος θα έπρεπε να είναι εδώ. Συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο».

Ακολούθως, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον γιατρό Ρόνεϊ Τζάκσον προτού αποτίσει φόρο τιμής στους παρευρισκόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά - ο ένας μάλιστα έχασε τη ζωή του - από τον Τόμας Κρουκς το περασμένο Σάββατο.

«Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για την ανάρρωση των πολιτών που τραυματίστηκαν στην επίθεση. Παραμένουμε σε επαφή και έχουμε βαθύτατο σεβασμό για την οικογένεια του Κόρεϊ Κομπερατόρε. Προστάτεψε κόσμο από τις σφαίρες αυτού του ατόμου. Ο Κόρεϊ ήταν ήρωας και θα έχουμε τη μνήμη του για πάντα στις καρδιές μας. Ένας μεγάλος ήρωας. Ήταν ένας μεγάλος οπαδός μου και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».

«Αδύναμος ο Μπάιντεν - Η Πελόζι στρέφεται εναντίον του σαν σκυλί»

Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε επανειλημμένως τον 81χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο». Χλευάζοντας τους Δημοκρατικούς που προσπαθούν να πείσουν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα, έστρεψε τα βέλη του στην πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Νάνσι Πελόζι, λέγοντας:

«Έχει στραφεί εναντίον του Μπάιντεν σαν σκυλί».

Ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ του έστειλε ένα «όμορφο μήνυμα» όταν πληροφορήθηκε τι συνέβη, σχολιάζοντας ότι είχαν «πολύ καλές» σχέσεις επί των ημερών του στον Λευκό Οίκο.

