Σάλος έχει ξεσπάσει από το χυδαίο σχόλιο του Ίλον Μάσκ προς τον Τζάστιν Τριντό, με αφορμή τη δήλωση Τραμπ ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Καναδά σε ανάρτησή του εξέφρασε την οργή του για τη θέση του Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων. «Εργαζόμενοι και κοινότητες και στις δύο χώρες ωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και σύμμαχος ασφάλειας ο ένας για τον άλλον», ανέφερε ο Τριντό.

Δράττοντας της ευκαιρίας ο Ίλον Μασκ απάντησε: «Κοπελιά, δεν είσαι κυβερνήτης του Καναδά πια, οπότε δεν έχει σημασία τι λες»

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

