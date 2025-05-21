Λίγες μόλις ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κήρυξαν προσωρινή εκεχειρία σχετικά με τους δασμούς, η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει επανέλθει, αυτή τη φορά για το μέλλον των πιο προηγμένων εγχώριων ημιαγωγών του Πεκίνου.

Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CNN, το Πεκίνο επιτέθηκε επανειλημμένα στην Ουάσινγκτον επειδή προειδοποιούσε τις εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζονται από την εθνική πρωταθλήτρια τεχνολογίας Huawei. Έχει μάλιστα κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι «υπονομεύει» τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στις πρόσφατες εμπορικές συνομιλίες στη Γενεύη, όπου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να άρουν προσωρινά τους δασμούς και να χρησιμοποιήσουν ένα χρονικό περιθώριο 90 ημερών για να καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία.

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας επιτέθηκε στις ΗΠΑ κατηγορώντας την για «κατάχρηση των ελέγχων των εξαγωγών με σκοπό την καταστολή και τον περιορισμό της Κίνας» και για εμπλοκή σε αυτό που χαρακτήρισε «τυπικές πράξεις μονομερούς εκφοβισμού και προστατευτισμού».

Η ανακοίνωση αυτή από την Κίνα ήρθε αφότου το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγίες στις 12 Μαΐου προειδοποιώντας τις εταιρείες ότι «η χρήση τσιπ Huawei Ascend οπουδήποτε στον κόσμο θα παραβίαζε τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ». Το υπουργείο έκτοτε άλλαξε τη διατύπωσή του για να αφαιρέσει την αναφορά «οπουδήποτε στον κόσμο».

Τα τσιπ Ascend είναι οι πιο ισχυροί επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Huawei, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στοχεύουν στο να αμφισβητήσουν της κυριαρχίας της Nvidia στον σχεδιασμό τσιπ υψηλής τεχνολογίας. Οι προσπάθειες της Huawei είναι κεντρικής σημασίας για τα σχέδια του Κινέζου ηγέτη, Σι Τζιπίνγκ να ενισχύσει την ικανότητα της Κίνας να αναπτύσσει ημιαγωγούς καθώς ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για την υπεροχή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια κορυφαία πολιτική συνάντηση τον περασμένο μήνα, ο Σι ζήτησε «αυτοδυναμία» για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, λέγοντας ότι η χώρα του θα αξιοποιήσει το «νέο ολόκληρο εθνικό της σύστημα» για να στοχεύσει σε σημεία συμφόρησης, όπως τα τσιπ υψηλής τεχνολογίας.

Η οργή του Πεκίνου

Τη Δευτέρα, το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι η αλλαγή στη διατύπωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ στη δήλωσή του για την Huawei δεν ήταν αρκετή για να τερματίσει τη νέα διαμάχη που έχει ξεσπάσει. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι παρά την «αναπροσαρμογή» στη διατύπωση, τα «μεροληπτικά μέτρα και ο στρεβλωτικός χαρακτήρας της αγοράς» των ίδιων των οδηγιών παρέμειναν αμετάβλητα.

«Η Κίνα έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και επικοινωνεί με τις ΗΠΑ σε διάφορα επίπεδα μέσω του μηχανισμού οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων Κίνας-ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ υπονόμευσαν σοβαρά τη συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υψηλού επιπέδου στη Γενεύη», ανέφερε το υπουργείο, προτρέποντας στις ΗΠΑ να «διορθώσουν το λάθος τους».

Η τελευταία δήλωση του υπουργείου την Τετάρτη συνοδεύτηκε από μια επιπλέον προειδοποίηση από το Πεκίνο προς τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, απειλώντας με νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε βοηθήσει αυτό που αποκαλεί προσπάθεια των ΗΠΑ να «απαγορεύσουν παγκοσμίως τη χρήση προηγμένων κινεζικών τσιπ».

«Οποιοσδήποτε οργανισμός ή άτομο που εφαρμόζει ή βοηθά στην εφαρμογή αυτών των μέτρων των ΗΠΑ ενδέχεται να παραβιάζει τον Νόμο περί Κυρώσεων κατά των Ξένων της Κίνας και άλλους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και πρέπει να φέρει τις αντίστοιχες νομικές ευθύνες», αναφέρει η δήλωση.

«Η Κίνα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων των ΗΠΑ και θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

