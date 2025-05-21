«Ο καρκίνος του προστάτη από τον οποίο πάσχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, διαγνώστηκε την περασμένη εβδομάδα», τόνισε χθες εκπρόσωπός του απαντώντας στη σεναριολογία που τροφοδοτεί στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ, πως ο Μπάιντεν έκρυβε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του για καιρό, προκειμένου να επαναεκλεγεί.

Μάλιστα, όπως διευκρίνισε, η προηγούμενη εξέταση αίματος για να εξακριβωθεί αν πάσχει από τη νόσο, είχε γίνει πριν από δέκα και πλέον χρόνια.

«Η προηγούμενη εξέταση για καρκίνο του προστάτη του (σ.σ. πρώην) προέδρου Μπάιντεν είχε γίνει το 2014. Πριν από την Παρασκευή, ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Μπάιντεν δεν είχε διαγνωστεί ποτέ πως είχε καρκίνο του προστάτη», επέμεινε εκπρόσωπός του σε ανακοίνωση Τύπου που διένειμε.

Δεν «συνίσταται» η εξέταση στους άνδρες 70+ χωρίς συμπτώματα

Οι υπηρεσίες του κ. Μπάιντεν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ο πρώην πρόεδρος, 82 ετών, διαγνώστηκε μερικές ημέρες νωρίτερα με «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη, που έχει κάνει «μετάσταση στα οστά».

Ο καρκίνος αυτός είναι επιπέδου 9 με βάση την κατάταξη Γκλίσον, που αποτιμά το επίπεδο επιθετικότητας του καρκίνου σε κλίμακα ως το 10.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος στους άνδρες. Είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου καρκινοπαθών ανδρών.

«Εκπλήσσομαι που το κοινό δεν είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προχθές Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «παίρνει πολύ καιρό για να φτάσει κανείς (...) στο στάδιο 9».

Για να εντοπιστεί γίνεται εξέταση αίματος γνωστή με την ονομασία PSA, που μετρά τα επίπεδα στο αίμα συγκεκριμένου αντιγόνου του προστάτη, ή δακτυλική εξέταση από ουρολόγο. Ωστόσο οι εξετάσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντα την έγκαιρη διάγνωση.

Στις ΗΠΑ η εξέταση PSA δεν συνιστάται από τον CDC, τον κυριότερο ομοσπονδιακό οργανισμό υγείας της χώρας, στους άνδρες 70 ετών και άνω που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου, κυρίως εξαιτίας του κινδύνου «ψευδώς θετικού» αποτελέσματος και αχρείαστων θεραπειών.

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν 71-72 ετών το 2014, όταν έκανε κατά τον εκπρόσωπό του την προηγούμενη εξέταση PSA. Οι υπηρεσίες του δεν διευκρίνισαν αν υποβλήθηκε έκτοτε σε άλλες εξετάσεις για τον προστάτη.

