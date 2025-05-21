Στο Βιετνάμ αναμένεται να βρεθεί σήμερα, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ προκειμένου να λάβει μέρος στην τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου για τη δημιουργία ενός πολυτελούς θέρετρου γκολφ κοντά στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, Ανόι.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ ενέκρινε το σχέδιο την περασμένη εβδομάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται καθώς η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον με σκοπό να αποφύγει τους τιμωρητικούς δασμούς του αμερικανού προέδρου.

Οι κατασκευαστές του έχουν δηλώσει ότι το έργο, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και θα περιλαμβάνει τρία γήπεδα γκολφ 18 οπών και ένα οικιστικό συγκρότημα, και θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από πρόσθετες επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τοπικές αρχές της επαρχίας Χουνγκ Γεν, όπου θα κατασκευαστεί το γκολφ κλαμπ, έχουν επίσης προσκαλέσει τους ηγέτες του Βιετνάμ στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος Το Λαμ.

Εκτός από την τελετή, ο Έρικ Τραμπ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με αξιωματούχους της πόλης Χο Τσι Μινχ την Πέμπτη για να διερευνήσουν τα σχέδια για έναν πιθανό ουρανοξύστη στο νότιο επιχειρηματικό κέντρο του Βιετνάμ.

«Το Βιετνάμ έχει τεράστιες δυνατότητες για πολυτελή φιλοξενία και ψυχαγωγία», δήλωσε ο Έρικ Τραμπ, ανώτερος αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ, τον Οκτώβριο, όταν η οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου ανακοίνωσε μια συνεργασία με τη βιετναμέζικη εταιρεία ακινήτων KinhBac City Development (KBC).

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που εισερχόμαστε σε αυτή τη δυναμική αγορά.»

Η στρατηγική συνεργασία, οι όροι της οποίας δεν είναι δημοσιοποιημένοι, «θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ξενοδοχείων 5 αστέρων, γηπέδων γκολφ πρωταθλητικού τύπου και πολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων και απαράμιλλων ανέσεων στο Βιετνάμ», ανέφερε η κοινοπραξία σε ανακοίνωσή της τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

