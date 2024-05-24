Η Νέα Καληδονία, γαλλικό αρχιπέλαγος το οποίο συγκλονίζει πολύνεκρη έκρηξη της βίας τις τελευταίες εβδομάδες, δεν γίνεται να μετατραπεί σε «Άγρια Δύση», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που μετέδωσε σήμερα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αποφάσισα να έρθω επειδή δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ η βία να εδραιωθεί», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε συνέντευξή του στο δημόσιο δίκτυο Nouvelle-Calédonie La 1ère, που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης-εξπρές την οποία έκανε χθες Πέμπτη.

Δικαιολόγησε την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στο αρχιπέλαγος επικαλούμενος την ανάγκη «αποκατάστασης της ηρεμίας», για να μη μετατραπεί το αρχιπέλαγος «σε Άγρια Δύση».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το διεθνές αεροδρόμιο στη Νουμεά θα παραμείνει κλειστό για τις εμπορικές πτήσεις ως την ερχόμενη Τρίτη (28η Μαΐου) στις 09:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) από τον Σαρλ Ροζέ, τον διευθυντή του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Νέας Καληδονίας.

Αυτό σημαίνει πως το κλείσιμο του αεροδρομίου θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Το μέτρο αποφασίστηκε την επομένη του ξεσπάσματος βίαιων ταραχών στο γαλλικό υπεράκτιο έδαφος στον Ειρηνικό και παρατάθηκε πολλές φορές έκτοτε.

Από την Τρίτη πάντως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία άρχισαν να απομακρύνουν εσπευσμένα αεροπορικώς εκατοντάδες τουρίστες, παγιδευμένους λόγω των ταραχών, τις οποίες πυροδότησε εκλογική μεταρρύθμιση.

Η Αυστραλία σκοπεύει να συνεχίσει τις πτήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης τουριστών σήμερα, ανέφερε μέσω X η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ χθες.

Στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας εκτελούν σήμερα πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Νουμεά, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

