Τουρκία: Αθώος για την κατηγορία της τρομοκρατίας ο Ιμάμογλου

Αθώος κρίθηκε την Τετάρτη ο Εκρέμ Ιμάμογλου για την κατηγορία της «στοχοποίησης ατόμων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών, χωρίς στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, το τουρκικό δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 1 έτους, 5 μηνών και 15 ημερών για «δημόσια προσβολή δημόσιου λειτουργού λόγω του καθήκοντός του» και σε φυλάκιση 2 μηνών και 15 ημερών για «απειλές».

Ο μεγάλος αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 8 μηνών, χωρίς απαγόρευση πολιτικής δράσης.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο 14ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη των φυλακών Μαρμαρά (Σηλυβρία).

Ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης συνοδεύτηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου από αστυνομικούς της χωροφυλακής. Το ακροατήριο τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα.

Στο δικαστήριο παραβρέθηκαν και ο αρχηγός του κεμαλικού κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου Οζγκιούρ Οζέλ και άλλα στελέχη του κόμματος.

