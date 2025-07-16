Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, προκειμένου να έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και τον εμπορικό εκπρόσωπο, Τζέιμισον Γκριρ.

Οι συναντήσεις έρχονται αφότου ο Τραμπ ανέτρεψε μια κατ' αρχήν συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει και οι δύο πλευρές την περασμένη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσε ότι οι δασμοί 10% που έχει επιβάλει επί του παρόντος στις εισαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν στο 30% μετά την 1η Αυγούστου, εάν δεν υπάρξουν περισσότερες παραχωρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης.

Η ΕΕ εργάζεται πάνω σε αυτό που έχει κάνει και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, δηλαδή να αποδεχθεί ένα ενιαίο δασμολογικό συντελεστή από τις ΗΠΑ, ύψους 10%, με αντάλλαγμα να υπάρχει ελάφρυνση από τους τιμωρητικούς δασμούς στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης για άλλη μια φορά να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, προειδοποιώντας ότι πιθανότατα θα εισάγει χαμηλούς δασμούς στο τέλος του μήνα για να ενθαρρύνει τις αμερικανικές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, να επαναπατρίσουν την παραγωγή.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας φέρεται να έλαβε χθες το βράδυ μια «ζοφερή» ενημέρωση για το μέλλον της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των ξένων επενδύσεων στο μέλλον.

Ο ρόλος του Λούτνικ είναι να βοηθά τον πρόεδρο να διαμορφώσει τους δασμούς σε τομείς που ο Τραμπ απειλεί να στοχοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των ημιαγωγών και της ξυλείας

