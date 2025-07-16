Ουγγαρία: Νέα εκστρατεία Όρμπαν κατά Ουκρανίας

Έντονη πολιτική αναταραχή προκαλεί στην Ουγγαρία ο θάνατος ενός εφέδρου ουγγρικής καταγωγής στην Ουκρανία, κάτω από διφορούμενες συνθήκες, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να δρομολογεί νέα εκστρατεία κατά της Ουκρανίας. Η τελευταία αυτή εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά τη λήξη μιας μακρόχρονης κυβερνητικής εκστρατείας που στόχευε τόσο την Ουκρανία όσο και τις προσπάθειές της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όρμπαν και ο επικοινωνιακός του μηχανισμός παρουσιάζουν τη χώρα ως ένα *μαφιόζικο κράτος*, γεμάτο "εγκληματικές και επικίνδυνες ορδές" που *ληστεύουν, απαγάγουν και σκοτώνουν* Ούγγρους. Ωστόσο, η διαχείριση του πρόσφατου περιστατικού ανεβάζει περαιτέρω το επίπεδο της έντασης, με την ουγγρική κυβέρνηση να χαρακτηρίζει τον θάνατο του 45χρονου νεοσύλλεκτου ως "συλλογική επίθεση στο ουγγρικό έθνος" και την Ουκρανία ως "αυτοκρατορία του κακού".

Εκστρατεία κλιμάκωσης από τη Βουδαπέστη

Η ουγγρική κυβέρνηση, με κεντρικό πρόσωπο τον Όρμπαν, ισχυρίζεται ότι *ένας Ούγγρος πολίτης ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Ουκρανία*. Οι κατηγορίες αυτές απευθύνονται τόσο προς την Ουκρανία όσο και την ΕΕ για συγκάλυψη, παρά την έλλειψη αποδείξεων. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα δημοσιεύουν δεκάδες συγκινησιακά φορτισμένες αναφορές για το περιστατικό, ενώ ο πρέσβης της Ουκρανίας καλείται στο υπουργείο Εξωτερικών. Διαδηλώσεις οργανώνονται μπροστά στην ουκρανική πρεσβεία στη Βουδαπέστη, υπό την καθοδήγηση του γνωστού προπαγανδιστή Ζολτ Μπάγιερ.

Αντικρουόμενες εκθέσεις για τον θάνατο του Σεμπεστιέν

Ο 45χρονος Γιόζεφ Σεμπεστιέν, ο οποίος διατηρούσε ξενώνα στο Μπερεχόβε της Υπερκαρπαθίας, είχε διπλή υπηκοότητα, ουγγρική και ουκρανική. Μετά την επιστράτευση και τη μετάβασή του για βασική εκπαίδευση, πέθανε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στις 6 Ιουλίου 2025.

Ενώ τα φιλοκυβερνητικά ουγγρικά μέσα δημοσιεύουν βίντεο που εικάζεται ότι τον αφορούν, η αυθεντικότητα και το περιεχόμενό τους αμφισβητούνται. Μάλιστα, ένα βίντεο που αποδίδεται στον Σεμπεστιέν αποδεικνύεται πως αφορά άλλον άνδρα και είχε κυκλοφορήσει μήνες νωρίτερα σε ουκρανικά κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, ο Σεμπεστιέν εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από λιποταξία και πέθανε από *πνευμονική εμβολή*, χωρίς ίχνη βίας. Το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί με τη σειρά του την Ουγγαρία για "χειραγώγηση της υπόθεσης για πολιτικούς σκοπούς".

Η ιστορική μνήμη και το "Τραύμα του Τριανόν"

Η υπόθεση Σεμπεστιέν αναζωπυρώνει ιστορικές μνήμες στην ουγγρική κοινωνία, με την κυβέρνηση Όρμπαν να ενισχύει το "Τραύμα (της Συνθήκης) του Τριανόν", επαναφέροντάς το στο πολιτικό προσκήνιο. Το ζήτημα αγγίζει εκατοντάδες χιλιάδες *Ούγγρους που ζουν σε γειτονικά κράτη*, αποτελώντας σημείο αναφοράς για εθνικιστική ρητορική.

Παρά τη μαζική προπαγάνδα, ωστόσο, η απήχηση φαίνεται να παραμένει περιορισμένη σε ένα κουρασμένο πλέον κοινό που βιώνει διαρκή πολιτική πόλωση.

