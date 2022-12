Νέα επίθεση με αυγά εναντίον του Βασιλιά Καρόλου στο Λούτον

Θύμα επίθεσης με αυγό έγινε ξανά ο βασιλιάς Κάρολο, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές - η οποίες και συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών ως ύποπτο για το συμβάν.

Ο μονάρχης, σύμφωνα με την Daily Mail, πιστεύεται ότι έγινε στόχος κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Λούτον, λίγο μετά την άφιξή του στο δημαρχείο της πόλης.

King Charles arrives in Luton - his first official visit as Monarch to the East of England.



HM is visiting the Town Hall, along with the Guru Nanak Gurdwara and will ride the new Luton Airport transit #HeartNews pic.twitter.com/GdANvn7J3B