Πρώην πράκτορας της CIA, της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, καταδικάστηκε χθες, Τετάρτη, σε κάθειρξη 30 ετών για τη νάρκωση και στη συνέχεια σεξουαλική κακοποίηση πολλών γυναικών, ιδίως στη διάρκεια των αποστολών του στο εξωτερικό.

Ο 48χρονος Μπράιαν Τζέφρι Ρέιμοντ παραδέχθηκε τον Νοέμβριο του 2023 την ενοχή του για τη νάρκωση 4 γυναικών τις οποίες υπέβαλε στη συνέχεια σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως και για σεξουαλικές επαφές με άλλες έξι γυναίκες χωρίς τη συναίνεσή τους.

Επίσης ομολόγησε ότι είχε ναρκώσει 28 γυναίκες και στη συνέχεια τις είχε γυμνώσει και βιντεοσκοπήσει ή φωτογραφήσει εν αγνοία τους, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του, στην οποία σημείωσε ότι ο πρώην πράκτορας είχε προσπαθήσει να καταστρέψει τις εικόνες αυτές αφού του γνωστοποίησαν την έρευνα εναντίον του.

Τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν κατά την τελευταία του αποστολή στο εξωτερικό, στο Μεξικό τον Μάιο του 2020, όταν μια γυμνή γυναίκα ζήτησε βοήθεια φωνάζοντας από το μπαλκόνι κτιρίου στην πρωτεύουσα.

"Όταν αυτό το αρπακτικό δούλευε για την κυβέρνηση, προσήλκυε ανυποψίαστες γυναίκες στο σπίτι που του νοίκιαζε η κυβέρνηση για να τις ναρκώσει", σημείωσε σε ανακοίνωση ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάθιου Γκρέιβς.

"Αφού τις νάρκωνε, τις ξέντυνε, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και τις φωτογράφιζε", πρόσθεσε.

Τα γεγονότα αυτά έγιναν από το 2006 ως το 2020 σε πολλές χώρες. Ο Μπράιαν Τζέφρι Ρέιμοντ είχε υπηρετήσει στο Μεξικό και στο Περού, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

