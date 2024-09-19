Την έκδοση της Πρόσκλησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ, και ειδικότερα στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27», της ολοκλήρωσης των έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δημοσίων Νοσοκομείων, ανακοινώνουν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης, η οποία αφορά 67 Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, δύνανται να ενταχθούν πράξεις προϋπολογισμού 247,396 εκ. ευρώ.

H δράση εντάσσεται στην κατηγορία «Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων» -μεγάλα δημόσια κτίρια, κτίρια κεντρικής διοίκησης, δημαρχεία, νοσοκομεία, κ.α. – και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως, για παράδειγμα, προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα - σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα.

Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παρεμβάσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην περίπτωση των νοσοκομείων σε συνδυασμό με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Το ΕΣΥ, παρά τα προβλήματά του, προοδεύει, αλλάζει, εξελίσσεται. Τεράστιοι πόροι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σε σημαντικές παρεμβάσεις που ήδη γίνονται σε 93 νοσοκομεία και σε 157 κέντρα υγείας όλης της χώρας. Όσο και αν κάποιοι μιλούν για δήθεν κατάρρευση του ΕΣΥ, εμείς αποδεικνύουμε με έργα ότι το ΕΣΥ και η αναβάθμιση του είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε διαρκώς για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η προεκλογική και προγραμματική δέσμευση των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας γίνεται πράξη. Και η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων που εξασφαλίσαμε, είναι καταλυτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα με τις ευρύτερες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επιταχύνουμε την κτιριακή αναβάθμιση δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεχίζουμε απαρέγκλιτα την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού μας σχεδίου για ένα ΕΣΥ που αξίζει σε όλους συμπολίτες μας».

