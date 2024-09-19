Η METLEN συνεχίζει να στηρίζει την Πρωτοβουλία FemStem για τη γυναικεία ενδυνάμωση στο STEM

Με στόχο την άμβλυνση της έμφυλης ανισότητας στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) η METLEN Energy & Metals («METLEN») αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, που ακόμα και σήμερα υποεκπροσωπούνται σταθερά. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μόλις το 28% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στο STEM, γεγονός που θέτει εμπόδια στην επαγγελματική τους ανέλιξη και δημιουργεί ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε ηγετικές θέσεις.

Η METLEN ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με την Κοινωνική Επιχείρηση Knowl, προχωρώντας στον 2ο κύκλο του FemStem, βοηθώντας γυναίκες να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να παραμείνουν στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο νέος κύκλος, διάρκειας 6 μηνών, με άξονα τους τομείς STEM υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση. Το πρόγραμμα θα προσφέρει 30 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής, εστιάζοντας σε δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά, όπως soft skills, hard skills και ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, θα παρέχονται υπηρεσίες όπως ανάπτυξη βιογραφικών, προσομοιώσεις συνεντεύξεων με έμπειρα στελέχη HR, καθώς και ευκαιρίες άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος FemStem, συνέδραμε ουσιαστικά, καθώς βοήθησε 30 γυναίκες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, αλλά και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες: 14 έχουν ήδη καταφέρει να βρουν εργασία, 8 συνεχίζουν τις σπουδές τους, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης ή αναζήτησης εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30% των ωφελούμενων έλαβε την επαγγελματική πιστοποίηση που επιθυμούσε, με πλήρη υποτροφία, ενώ η κοινωνική αξία του προγράμματος, με δείκτη SROI 2,81 ευρώ για κάθε 1 ευρώ επένδυσης, ενισχύει την κοινωνική και οικονομική δυναμική τόσο για τις ωφελούμενες, όσο και για την κοινότητα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και αποτελεί μέρος των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της METLEN, στηρίζοντας τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως Μηδενική Φτώχεια (1), Ισότητα των Φύλων (5), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (8), και Λιγότερες Ανισότητες (10).

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

