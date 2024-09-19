Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι είναι άντρας. Η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε γιατί απέφευγε σταθερά τις ερωτήσεις σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

«Ο λόγος που δεν απάντησα στην ερώτηση ήταν επειδή δεν ένιωθα θύμα με αυτό το ψέμα», δήλωσε η Gaga στον Bill Gates στη νέα σειρά του, »What's Next? The Future With Bill Gates», η οποία κυκλοφόρησε στο Netflix την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024. Και συνέχισε: «Αλλά σκέφτηκα, τι γίνεται με ένα παιδί που κατηγορείται για κάτι τέτοιο, που θα πίστευε ότι ένα δημόσιο πρόσωπο όπως εγώ θα ένιωθε ντροπή».

Στη νέα εκπομπή του δισεκατομμυριούχου, που ασχολείται με «τα πιο πιεστικά ζητήματα του κόσμου», η Gaga εξήγησε ότι η φήμη ξεκίνησε τη δεκαετία του 2010, αφού μια «πειραγμένη» εικόνα της έγινε «viral» στο διαδίκτυο. «Υπήρχε αυτή η εικόνα στο διαδίκτυο που είχε παραποιηθεί και έλεγαν: ‘’Ξέρεις, υπάρχει αυτή η φήμη ότι είσαι άντρας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό;’’», θυμήθηκε η νικήτρια του Grammy.

«Έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου η ‘’διόρθωση’’ μιας φήμης δεν ήταν προς το συμφέρον… Σκέφτηκα την ευημερία των άλλων ανθρώπων», δήλωσε η ποπ σταρ. «Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, προσπάθησα να προκαλέσω αναστάτωση με άλλο τρόπο. Να χρησιμοποιήσω την παραπληροφόρηση για να δημιουργήσω ένα άλλο γεγονός».

Η Gaga είχε προηγουμένως αποφύγει την ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε το 2011 στον Anderson Cooper. «Γιατί στο διάολο να σπαταλήσω τον χρόνο μου και να δώσω ένα Δελτίο Τύπου για το αν έχω πέος ή όχι;», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια, που τότε ήταν 24 ετών. «Οι θαυμαστές μου δεν ενδιαφέρονται, ούτε και εγώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.