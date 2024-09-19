Την αγάπη του στον Παναθηναϊκό, ενθυμούμενος την παρουσία του στην Ελλάδα για λογαριασμό του «τριφυλλιού», έδειξε ξανά ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο Γάλλος σταρ έκανε repost ένα βίντεο με γκολ που είχε βάλει στο ελληνικό πρωτάθλημα και έκανε «tag» την ομάδα και τον πρώην συμπαίκτη του, Σεμπάστιαν Λέτο.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος στράικερ ανέβασε ένα βίντεο από το γκολ ισοφάρισης που είχε πετύχει μέσα στην Καβάλα, όπου με μια εντυπωσιακή κεφαλιά βρήκε δίχτυα μετά από μια ιδανική σέντρα του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.