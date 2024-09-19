Μία επαναστατική μέθοδο διατήρησης του ανθρώπινου DNA για εκατομμύρια χρόνια ανέπτυξαν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

Συγκεκριμένα, Βρετανοί επιστήμονες αποθήκευσαν ολόκληρο το γονιδίωμα ανθρώπου σε έναν κρύσταλλο, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρει την ανθρωπότητα, σε περίπτωση αφανισμού της.

Σύμφωνα με το SkyNews, η ομάδα από το Ερευνητικό Κέντρο Οπτοηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (ORC) χρησιμοποίησε λέιζερ για να εγγράψει τα δεδομένα σε έναν 5D κρύσταλλο, ο οποίος μπορεί να επιβιώσει για δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο κρύσταλλος - σε αντίθεση με άλλες μορφές αποθήκευσης – δεν φθίνει και δεν υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο περιέγραψε τον κρύσταλλο - που ισοδυναμεί με τηγμένο χαλαζία - ως ένα από τα πιο «χημικά και θερμικά ανθεκτικά υλικά στη Γη».

Μπορεί να αντέξει τεράστιες δυνάμεις, ακραίες θερμοκρασίες και «έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία».

Η ομάδα ελπίζει τώρα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο στο μέλλον για την καταγραφή των γονιδιωμάτων των απειλούμενων με εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών.

Υπάρχει όμως ένα «εμπόδιο» στην επαναφορά ζωής.

Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η συνθετική δημιουργία ανθρώπων, φυτών και ζώων χρησιμοποιώντας μόνο γενετικές πληροφορίες.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής Kazansky, είπε ότι η μακροζωία του 5D κρυστάλλου σήμαινε ότι οι πληροφορίες θα ήταν διαθέσιμες στους επιστήμονες, όταν και εάν πραγματοποιηθεί πρόοδος στην γενετική.

«Γνωρίζουμε από άλλες εργασίες συναδέλφων ότι γενετικό υλικό απλών οργανισμών μπορεί να συντεθεί και να χρησιμοποιηθεί σε ένα υπάρχον κύτταρο, για να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο ζωντανό δείγμα σε ένα εργαστήριο» δήλωσε.

«Ο κρύσταλλος 5D μνήμης ανοίγει δυνατότητες σε άλλους ερευνητές να δημιουργήσουν μια αιώνια αποθήκη γονιδιωματικών πληροφοριών, από την οποία θα μπορούσαν να αποκατασταθούν πολύπλοκοι οργανισμοί όπως φυτά και ζώα, εάν το επιτρέψει η επιστήμη στο μέλλον» είπε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

