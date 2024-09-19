Το «Αnimal» της Σοφίας Εξάρχου υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX

Συνεχίζοντας τη σπουδαία πορεία του στην Ελλάδα και τον κόσμο, το «Animal» της Σοφίας Εξάρχου γίνεται μόλις η τρίτη ελληνική ταινία στην ιστορία που κερδίζει την τελική υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX, που συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Μέχρι σήμερα, το «Animal» έχει κερδίσει τη Χρυσή Λεοπάρδαλη Ερμηνείας για τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου στο Διεθνές Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Λοκάρνο, όπου πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του, καθώς και τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας συνολικά 20 βραβεία (Καλύτερης Ταινίας στο Κορκ, το Βανκούβερ και το LAGFF, Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στα Φεστιβάλ Les Arcs, Θεσσαλονίκης και LAGFF, Fipresci Award στο Mannheim, Σεναρίου στο Santiago del Compostella, κ.ά.). Επιπλέον, θριάμβευσε στα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με 7 βραβεία (Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α και Β Γυναικείου Ρόλου, Μοντάζ και Ήχου), ενώ έχει εξασφαλίσει διανομή σε αίθουσες και πλατφόρμες του εξωτερικού (Γαλλία, Σκανδιναβία, Λατινική Αμερική, Αυστρία, Oλλανδία, Ισπανία κ.ά), έχοντας αναγνωριστεί από τη διεθνή κριτική ως μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ταινίες της χρονιάς.

Ανάμεσα στις υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο LUX βρίσκονται κάθε χρόνο «διαμάντια» του ευρωπαϊκού σινεμά, ταινίες που «ευαισθητοποιούν σχετικά με τρέχοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, προάγουν τη συμμετοχή των θεατών σε συζητήσεις για την Ευρώπη με τρόπο που να τους αγγίζει πραγματικά και αντικατοπτρίζουν την ομορφιά και την πολυμορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου», από το «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Όστλουντ μέχρι το «Attenberg» της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη και από το «Τόνι Έρντμαν» της Μάρεν Άντε μέχρι το «Ίντα» του Πάβελ Παβλικόφσκι.

Οι πέντε υποψήφιες ταινίες θα υποτιτλιστούν και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προβληθούν τους επόμενους μήνες σε περισσότερες από 700 προβολές που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα κράτη-μέλη.

Μαζί με το «Animal» της Σοφίας Εξάρχου, οι υπόλοιπες φετινές υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο LUX είναι: «Dahomey» της Mati Diop (Γαλλία), «Flow» του Gints Zilbalodis (Λετονία), «Intercepted» της Oksana Karpovych (Ουκρανία), «Julie keeps quiet» του Leonardo Van Dijl (Bέλγιο).

Το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινό έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τη φετινή αγαπημένη τους ταινία στο link: https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/en/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.