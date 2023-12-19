Ισόβια σε ζευγάρι Πακιστανών για τον φόνο της κόρης τους – Αρνήθηκε να παντρευτεί τον άνδρα που είχαν επιλέξει

Ιταλικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα Τρίτη σε ισόβια κάθειρξη ένα ζευγάρι Πακιστανών για τον φόνο της 18χρονης κόρης του, η οποία είχε αρνηθεί να ταξιδέψει στο Πακιστάν για να παντρευτεί τον άνδρα που είχαν επιλέξει οι γονείς της. Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκε ένας θείος του κοριτσιού, ενώ δύο ξαδέρφια αθωώθηκαν.

Το αποκαλούμενο «έγκλημα τιμής» με θύμα την 18χρονη Σαμάν Αμπάς έχει συγκλονίσει την ιταλική κοινή γνώμη.

Η νεαρή κοπέλα ζούσε στην πόλη Νοβελάρα, κοντά στην Μπολόνια, από όπου χάθηκαν τα ίχνη της τον Μάιο του 2021. Είχε έρθει σε ρήξη με τους γονείς της, επειδή αρνιόταν επί μήνες να υποκύψει στις πιέσεις τους να παντρευτεί έναν εξάδελφο της στο Πακιστάν. Προτού ακόμη ενηλικιωθεί, είχε απευθυνθεί σε κοινωνικές υπηρεσίες και φιλοξενήθηκε για αρκετό καιρό σε δομή.

Επέστρεψε στο σπίτι των γονιών της για να πάρει κάποια έγγραφα που χρειαζόταν. Η οικογένειά της εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι η 18χρονη είχε συνάψει ερωτική σχέση, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Condannati all'ergastolo in primo grado i genitori di Saman Abbas, uccisa due anni e mezzo fa in provincia di Reggio Emilia per essersi opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. 14 anni allo zio, assoluzione piena per i due cugini pic.twitter.com/dbrOuCFNoL — Tg3 (@Tg3web) December 19, 2023

Στις αρχές Μαΐου, αστυνομικοί βρήκαν το σπίτι της οικογένειας άδειο. Η 18χρονη δολοφονήθηκε πιθανότατα τη νύχτα της 30ης Απριλίου προς 1η Μαΐου, όπως υποδηλώνουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες διακρίνονται πέντε άνθρωποι να φεύγουν από το σπίτι με φτυάρια, λοστούς και κάδο, για να επιστρέψουν δυόμισι ώρες αργότερα.

Το πτώμα της Σαμάν Αμπάς βρέθηκε σε αποσύνθεση σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας, τον Νοέμβριο του 2022, περίπου 18 μήνες μετά τη δολοφονία. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω ανάλυσης γενετικού υλικού.

Ο πατέρας Σαμπάρ Αμπάς συνελήφθη στο χωριό του, στο ανατολικό Πακιστάν, ως ύποπτος για τη δολοφονία της κόρης του και εκδόθηκε στην Ιταλία για να δικαστεί. Η μητέρα έχει εξαφανιστεί και αναζητείται από την πακιστανική αστυνομία.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Σαμπάρ Αμπάς επέμεινε πως είναι αθώος. «Κι εγώ θέλω να μάθω ποιος σκότωσε την κόρη μου», φέρεται να είπε στους δικαστές, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Processo Saman Abbas, ergastolo ai genitori: allo zio 14 anni, assolti i cugini https://t.co/u8oRolNjuE — La Stampa (@LaStampa) December 19, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

