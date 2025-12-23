Λογαριασμός
Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

 Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης - «Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού»

Κίεβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

