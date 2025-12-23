Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «ναρκόπλοιο χαμηλού προφίλ» στον Ειρηνικό - Ένας νεκρός (Βίντεο)

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα από αέρος εναντίον σκάφους που θεωρούν πως ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά

Ναρκόπλοιο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X πως χθες Δευτέρα σκότωσαν έναν άνθρωπο εξαπολύοντας πλήγμα από αέρος εναντίον «σκάφους χαμηλού προφίλ» που θεωρούν πως ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ένας «ναρκωτρομοκράτης» σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο του οποίου με διάρκεια 22 δευτερολέπτων συμπεριλήφθηκε στην ανάρτηση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ πλοίο Ναρκωτικά Ειρηνικός Ωκεανός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark