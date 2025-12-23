Ο πρωθυπουργός του Σουδάν Καμίλ Ιντρίς κάλεσε χθες Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας» υποστηρίζοντας το σχέδιο της κυβέρνησής του για να αποκατασταθεί η ειρήνη.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023 στο Σουδάν, την τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής, μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό, που ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της επικράτειας, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), κυρίαρχες στο δυτικό τμήμα και σε κάποιους τομείς του νότου. Στην ένοπλη σύρραξη αυτή έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί πάνω από δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι κι έχουν υποστεί πελώρια καταστροφή οι υποδομές, προκαλώντας αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ο σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς είπε πως θέλει «κατάπαυση του πυρός, υπό την κοινή επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου» και παράλληλα «απόσυρση» των «ανταρτών παραστρατιωτικών από τις περιοχές που ελέγχουν» και τον «αφοπλισμό» τους.

«Έχουμε στόχο να οργανώσουμε διάλογο εντός του Σουδάν κατά την περίοδο μετάβασης», είπε ο πρωθυπουργός υποσχόμενος ότι «τον διάλογο αυτό θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές».

Ο Καμίλ Ιντρίς εξέφρασε την ελπίδα να εξασφαλίσει την «ανεπιφύλακτη υποστήριξη» των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτό το σχέδιο, που είναι «συμπληρωματικό της σαουδαραβικής, αμερικανικής και αιγυπτιακής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας».

Τον Νοέμβριο, η βούληση που εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλία για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός ώθησε κάποιους να εκφράσουν ελπίδες για πρόοδο.

Όμως ως αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της ομάδας μεσολαβητών που είναι γνωστή ως Quad (τετραμερής) και συμπεριλαμβάνει την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έχουν αποφέρει κάτι.

