Ο ΣΚΑΪ έκανε Οδοιπορικό στην Χάιφα, τη μεγαλύτερη πόλη στο βόρειο Ισραήλ, καταγράφοντας τις πολεμικές προετοιμασίες για μία ενδεχόμενη επίθεση από τη Χεζμπολάχ.

Εν μέσω συνεχών διαπραγματεύσεων μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαμάς, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ η ένταση κλιμακώνεται μέρα την ημέρα. Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, βρέθηκε στην Χάιφα, τη μεγαλύτερη Ισραηλινή πόλη στο Βορρά, όπου ο κίνδυνος επίθεσης της Χεζμπολάχ ηχεί όλο και πιο δυνατά.

«Η Χάιφα μπαίνει περισσότερο στο στόχαστρο. Αιτία για αυτό είναι ο μεγάλος πληθυσμός. Υπάρχουν πολλοί πολίτες εδώ και αυτό ακριβώς προσπαθεί να χτυπήσει ο εχθρός. Όπου υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, υπάρχουν περισσότεροι πύραυλοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε από την αρχή του πολέμου. Γνωρίζουμε ότι προετοιμάζονται για μεγαλύτερη κλιμάκωση και το ίδιο κάνουμε και εμείς», αναφέρει ο ταγματάρχης, Ντέιβιντ Αμπραχαμ.

Είναι η πόλη έτοιμη να απωθήσει μια επίθεση;

«Οι δυνάμεις του Ισραήλ κάνουν ότι μπορούν για να βεβαιωθούν ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση, που είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνει από όλους τους εχθρούς που μας περιβάλλουν. Πάντα να ακούτε τις οδηγίες από την Διοίκηση και να θυμάστε ότι η αντιαεροπορική προστασία δεν είναι εγγυημένη 100%», δηλώνει ο ταγματάρχης, Αλί Νταιαμοντ.

Στο βίντεο φαίνεται ένα κομμάτι από πύραυλο Falaq One που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ στην κοινότητα των Δρούζων στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα 12 παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Πύραυλοι όπως αυτός αλλά και ρουκέτες εξαπολύονται σε καθημερινή βάση από τη Χεζμπολάχ σε όλο το μήκος των βόρειων συνόρων.

Έντονη ανησυχία εκφράζει και ο δήμαρχος της πόλης, με τους κατοίκους στην Χάιφα να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επίθεσης.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τη Χεζμπολάχ και τον Νασράλα. Οι πολίτες λαμβάνουν τον κίνδυνο πολύ σοβαρά. Ξέρω πως λειτουργεί και με κατηγορούν πως είμαι πολύ απαισιόδοξος. Είναι καλύτερο να είμαι πιο απαισιόδοξος και εσείς πιο φοβισμένοι, από το να λέω ότι όλα είναι καλά, μην αγχώνεστε», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Χάιφα, Γιονα Γιαχαβ.

Ο ΣΚΑΙ βρέθηκε σε ένα από τα 6 υπόγεια κέντρα διαχείρισης κρίσεως της Χάιφα. Από εδώ οι αρχές της πόλης μπορούν να παρακολουθήσουν ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την περιφέρεια μέσα από κάμερες και βεβαίως να προειδοποιήσουν τους κατοίκους σε περίπτωση που χρειαστεί να τρέξουν στα καταφύγια.

«Έχουμε ένα λεπτό για να πάμε στο καταφύγιο, διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο να είμαστε έξω. Ενδεχομένως ρουκέτες, ίσως μικρά κομμάτια, οπότε σε 60 δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό πρέπει να προστατευτούμε», τονίζει ο Επικεφαλής Έκτακτης Ετοιμότητας και Ασφάλειας, Ιλ Ζιλμπερμαν.

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Χάιφα, αποτελεί ένας από τους λόγους που η πόλη έχει μπει στο στόχαστρο της Χεζμπολαχ.

