Η Ρωσία βρίσκεται σε τροχιά να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από την Ουκρανία στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών χάρη στους μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους που διαθέτει, τις γραμμές παραγωγής που έχει δημιουργήσει μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου και ιδιαίτερα χάρη στη χείρα βοήθειας που της προσφέρει η Κίνα, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές τους παρέχουν εξοπλισμό, ηλεκτρονικό υλικό, συστήματα πλοήγησης, οπτικά και τηλεμετρικά συστήματα, κινητήρες, μικροκυκλώματα, μονάδες επεξεργαστών, συστήματα πεδίου κεραίας, πίνακες ελέγχου, λογισμικό πλοήγηση», αναφέρει ο Όλεγκ Αλεξάντροφ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, μιλώντας στο Politico.

Όπως εξηγεί, «χρησιμοποιούν εικονικές εταιρείες, αλλάζουν ονόματα, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τους ελέγχους στις εξαγωγές και να αποφύγουν τις κυρώσεις για τις δραστηριότητές τους».

«Επισήμως, βέβαια, η Κίνα τηρεί όλους τους κανόνες. Μόνο επίσημα, όμως», προσθέτει.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι προμηθεύει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ή εξαρτήματα όπλων τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις διαμαρτυρίες των Ουκρανών «αβάσιμες κατηγορίες και πολιτική χειραγώγηση».

Ο Αλεξάντροφ, ωστόσο, επιμένει ότι η Ρωσία είναι απολύτως εξαρτημένη από την προμήθεια κινεζικών ανταλλακτικών τόσο για τακτικά όσο και για μεγάλης εμβέλειας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με τον τρόπο αυτό, η Ρωσία καταφέρει να αμβλύνει το προβάδισμα της Ουκρανίας στην τεχνολογία και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών - κάτι που βοήθησε το Κίεβο να παραμείνει ετοιμοπόλεμο σε περιόδους που αντιμετώπιζε ελλείψεις πυρομαχικών και καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων από τους συμμάχους της.

Drones… αντί βλημάτων

Ο Πάβλο Πάλισα, πρώην ανώτατος στρατιωτικός διοικητής και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι μέχρι στιγμής φέτος, το 80% των ζημιών στον εξοπλισμό και το προσωπικό της Ρωσίας έχουν προκληθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μόνο τον Μάιο, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψαν 89.000 ρωσικούς στόχους.

Η Ουκρανία κατάφερε να αποκτήσει το πλεονέκτημα στις μάχες με drones τα πρώτα χρόνια του πολέμου, παράγοντας έως και 1 εκατομμύριο τακτικά drones το 2024 και στοχεύοντας στην παραγωγή 2,5 εκατομμυρίων τακτικών και 30.000 μεγάλης εμβέλειας drones το 2025.

Αλλά η Ρωσία καλύπτει το χαμένο έδαφος.

Η Ουκρανία παράγει περίπου 100 drones μεγάλης εμβέλειας την ημέρα, ενώ η Ρωσία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της σε 300 την ημέρα και στοχεύει να φτάσει τα 500, δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ρώσοι κατασκευαστές drones κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας από 15.000 το 2024 σε περισσότερα από 30.000 φέτος, ενώ η ρωσική παραγωγή μικρών τακτικών drones προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια, δήλωσε ο Αλεξάντροφ.

«Ο εχθρός αντιγράφει την εμπειρία των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας και κλιμακώνει δραστικά τις μη επανδρωμένες μονάδες του. Επομένως, πρέπει να διατηρήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης και να αυξάνουμε συνεχώς τις δυνατότητές μας για να είμαστε ένα βήμα μπροστά», δήλωσε σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία διαθέτει πολύ περισσότερους οικονομικούς πόρους και έχει επίσης πρόσβαση στην κινεζική τεχνολογία, όπως τα drones DJI Mavic, που αναπτύχθηκαν αρχικά για πολιτική χρήση, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τις στρατιωτικές δυνάμεις και των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είναι τόσο φθηνά και αποτελεσματικά, που χρησιμοποιούνται καθημερινά ως βλήματα πυροβολικού», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεκάδες παραγωγοί στην Ουκρανία εργάζονται πάνω στις αναβαθμισμένες εκδόσεις του Mavic.

Ωστόσο, το Κίεβο λέει ότι η πρόσβασή του σε νέα drones έχει περιοριστεί από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο δεν έχει θέσει ανάλογους περιορισμούς στη Ρωσία.

«Το κινεζικό Mavic είναι προσβάσιμο στους Ρώσους αλλά όχι προσβάσιμο στους Ουκρανούς. Απλώς ήραν την πρόσβαση στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Αλλά για τους Ρώσους, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να αγοράσουν drones από την κινεζική αγορά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τεχνολογική κούρσα

Ως απάντηση η Ουκρανία αυξάνει την παραγωγή των drones αναχαίτισης που ανέπτυξε πρόσφατα και τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη των ρωσικών drones.

«Δαπανούμε πολλά χρήματα. Σήμερα, δαπανούμε περισσότερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Επειδή όλοι αναπτύσσονται. Οι Ρώσοι αναπτύσσονται, και οι νέες τεχνολογίες μας το ίδιο. Αλλά έχουμε μια ευκαιρία σε αυτήν την κούρσα αν εξασφαλίσουμε περισσότερη χρηματοδότηση», δήλωσε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να επενδύσουν περισσότερο στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία στρέφεται επίσης σε μη συμβατικές μεθόδους, όπως η εντυπωσιακή επιχείρηση όπου έβαλε λαθραία εκτοξευτές drones στη Ρωσία για να πλήξει ρωσικά αεροδρόμια που αποτελούν βάσεις των τακτικών βομβαρδιστικών της Μόσχας.

Όμως και η Ρωσία σημειώνει πρόοδο. Η Μόσχα στρέφεται σε drones που λειτουργούν με οπτικές ίνες αντί για ραδιοσήματα, γεγονός που τα καθιστά άτρωτα στα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το Κρεμλίνο κατάφερε να καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τις γραμμές υλικοτεχνικής υποστήριξης της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και πέτυχε να εκδιώξει σχεδόν το σύνολο των ουκρανικών στρατευμάτων από το Κουρσκ που είχαν καταλάβει μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που πραγματοποίησαν πέρυσι.

Τα ουκρανικά στρατεύματα μπορούσαν παλαιότερα να εντοπίζουν τα συμβατικά ρωσικά drones μόλις απογειώνονταν, αλλά αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο με τα drones που χρησιμοποιούν οπτικές ίνες. «Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά ακουστικά και άλλα μέσα για να εντοπίσουμε αυτά τα drones», αναφέρει ο Αντρίι, διοικητής του ουκρανικού στρατού.

Η Ρωσία έχει σημειώσει επίσης σημαντική πρόοδο στον τομέα αναχαίτισης των ουκρανικών drones.

«Οι Ρώσοι αυξάνουν όχι μόνο την παραγωγή drones αλλά και τα μέσα ραδιοηλεκτρονικού πολέμου», λέει ο Αντρίι, προσθέτοντας: «Στο δικό μας τμήμα του μετώπου, οι ραδιοσυχνότητες αλλάζουν κάθε δύο εβδομάδες. Έτσι, όταν το κράτος μας προμηθεύει drones, μόνο περίπου το 20% αυτών είναι αξιοποιήσιμα. Πρέπει συνεχώς να ξοδεύουμε επιπλέον κεφάλαια και χρόνο για να αναδιαμορφώσουμε αυτά τα drones».

Η Ρωσία παράγει τα drones μεγάλης εμβέλειας στη δική της «Silicon Valley», μια ειδική οικονομική ζώνη στην Αλαμπούγκα του Ταταρστάν, όπου έχει στήσει γραμμές παραγωγής για τα ιρανικά drones Shahed, γνωστά και ως Geran στη Ρωσία. Το εργοστάσιο Kupol στο Ιζέβσκ, 1.800 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, παράγει drones μεγάλης εμβέλειας Garpiya. Επιπλέον, οι μεγάλες γραμμές παραγωγής drones της Ρωσίας βρίσκονται στην περιοχή της Μόσχας, στο Εκατερίνεμπουργκ, στην Αγία Πετρούπολη και αλλού.

«Στόχος τους είναι να παράγουν περίπου 30.000 drones μεγάλου βεληνεκούς αυτών των τύπων, καθώς και 30.000 drones ψευδούς στόχευσης που χρησιμοποιούν για την "εξάντληση" της ουκρανικής αεράμυνας το 2025», δήλωσε ο Αλεξάντροφ. «Όσο για τα drones FPV, οι Ρώσοι στοχεύουν να παράγουν τον εντυπωσιακό αριθμό των 2 εκατομμυρίων το 2025».

Αυτό καθιστά δυσκολότερο για την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των ρωσικών drones.

«Σε αυτόν τον πόλεμο των drones, θα κερδίσει η πλευρά με τη μεγαλύτερη δυναμική», σημειώνει ο Αντρίι, διοικητής των μονάδων drones της Ουκρανίας.

