Η πανευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών BEUC υπέβαλε σήμερα Πέμπτη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της διαδικτυακής εταιρείας λιανικής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein για τη χρήση «σκοτεινών μοτίβων», τακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα από την εφαρμογή και τον ιστότοπό της.

Τα αναδυόμενα παράθυρα που προτρέπουν τους πελάτες να μην εγκαταλείψουν την εφαρμογή ή να διακινδυνεύσουν να χάσουν προσφορές, τα χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης που δημιουργούν πίεση χρόνου για την ολοκλήρωση μιας αγοράς και η απεριόριστη κύλιση στην εφαρμογή της είναι μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Shein που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «επιθετικές εμπορικές πρακτικές», ανέφερε η BEUC σε έκθεση που δημοσιεύθηκε επίσης την Πέμπτη.

Η οργάνωση BEUC περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τη χρήση συχνών ειδοποιήσεων από την Shein αφού σε ένα κινητό μπορεί να έρθουν και 12 ειδοποιήσεις από την εφαρμογή σε μία μόνο ημέρα.

«Για τη γρήγορη μόδα χρειάζεται όγκος, χρειάζεται μαζική κατανάλωση και αυτά τα σκοτεινά μοτίβα έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν τη μαζική κατανάλωση», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Agustin Reyna, γενικός διευθυντής της BEUC.

«Για εμάς, για να είμαστε ικανοποιημένοι, πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα σκοτεινά μοτίβα, αλλά το ερώτημα είναι αν θα έχουν αρκετό κίνητρο να το πράξουν, γνωρίζοντας τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον όγκο των αγορών».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Shein δήλωσε: «Εργαζόμαστε ήδη εποικοδομητικά με τις εθνικές αρχές καταναλωτών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δείξουμε τη δέσμευσή μας να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ». Πρόσθεσε ότι η BEUC δεν είχε αποδεχτεί το αίτημά της για συνάντηση.

Η Shein και η ανταγωνίστριά της Temu έχουν σημειώσει άνοδο στη δημοτικότητά τους στην Ευρώπη, εν μέρει χάρη σε εφαρμογές που ενθαρρύνουν τους αγοραστές να ασχοληθούν με παιχνίδια και να κερδίσουν εκπτώσεις και δωρεάν προϊόντα.

Η BEUC έχει επίσης στοχοποιήσει την Temu στο παρελθόν μέσω καταγγελιών.

Η χρήση παιχνιδιού από την Shein, η οποία προσελκύει τους αγοραστές ώστε να χρησιμοποιούν την εφαρμογή τακτικά, έχει συμβάλει επίσης στην επιτυχία της. Στο παιχνίδι "Puppy Keep" στην εφαρμογή, οι χρήστες ταΐζουν έναν εικονικό σκύλο και συλλέγουν πόντους για να κερδίσουν δωρεάν αντικείμενα. Μπορούν να κερδίσουν περισσότερους πόντους σκρολάροντας στην εφαρμογή και παραγγέλνοντας αντικείμενα, αλλά πρέπει να συνδέονται στο παιχνίδι κάθε μέρα αλλιώς διακινδυνεύουν να χάσουν τις αθροιστικές ανταμοιβές.

Η BEUC σημείωσε ότι τα σκούρα σχέδια χρησιμοποιούνται ευρέως από τους λιανοπωλητές ένδυσης μαζικής αγοράς και κάλεσε το δίκτυο προστασίας καταναλωτών να συμπεριλάβει και άλλους λιανοπωλητές στην έρευνά του.

Ανέφερε ότι 25 από τις οργανώσεις-μέλη της σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, συμμετείχαν στην καταγγελία που κατατέθηκε στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Καταναλωτών.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Shein για πρακτικές που παραβιάζουν την νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές και την προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει πρόστιμα εάν δεν αντιμετωπίσει τις ανησυχίες.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης υπό έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές τεχνολογίας της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

