Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του νέου Αμερικανού ομολόγου τους, Μάρκο Ρούμπιο, συναντώνται στις 3 και 4 Απριλίου στις Βρυξέλλες, για να συζητήσουν την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή και τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι αυτή η Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ για να διαρκέσει. Η δέσμευσή τους είναι απολύτως σαφής», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η επιθετικότητα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης κατά των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ, αλλά και οι επίσημες και ανεπίσημες δηλώσεις διαφόρων Αμερικανών αξιωματούχων περί αποδέσμευσης των ΗΠΑ, δημιουργεί εύλογα ανησυχία στους Ευρωπαίους που θα ήθελαν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συνεχίζουμε την υποστήριξή μας», σημειώνοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν υποσχεθεί πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία τους πρώτους τρεις μήνες του 2025. «Η διοίκηση μας στο Βισμπάντεν εξακολουθεί να συντονίζει την παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης για την ασφάλεια στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Υποστηρίζω πλήρως τις προσπάθειες που ανέλαβαν οι ΗΠΑ για να φέρουν αυτόν τον τρομερό πόλεμο σε ένα δίκαιο και διαρκές τέλος, καθώς και τις προσπάθειες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων συμμάχων να συμβάλουν στη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Μ. Ρούτε.

Αύριο, Πέμπτη 3 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, παρουσία του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος, όπως είπε ο Μ. Ρούτε, «θα μας ενημερώσει για την τρέχουσα κατάσταση επί του πεδίου , καθώς και για τις προοπτικές για τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Επιπλέον, στην αυριανή Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών, θα συζητηθούν τα «αυξανόμενα ζητήματα ασφάλειας», ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούνιο στη Χάγη, είπε ο Μ. Ρούτε. «Θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της συλλογικής μας άμυνας, που παραμένει πρώτη προτεραιότητά μας», ανέφερε και τόνισε ότι η Σύνοδος αυτή πραγματοποιείται «σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την κοινή μας ασφάλεια, με τις προκλήσεις να είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας».

Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ τόνισε ότι «η απειλή που αντιμετωπίζουμε από τη Ρωσία παραμένει» και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα με τρόπους που όχι μόνο βλάπτουν την Ουκρανία, αλλά εγκυμονούν κινδύνους σε ολόκληρη τη συμμαχία και σε όλον τον κόσμο». Αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειες που γίνονται από «εξωτερικούς παράγοντες» για να «αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες μας», με δολιοφθορές σε υποθαλάσσιες υποδομές, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, δολοφονικές επιθέσεις και άλλα μέσα.

Το θέμα του επιμερισμού βαρών μεταξύ των Συμμάχων και η αύξηση των αμυντικών δαπανών από όλα τα κράτη-μέλη τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ τους, αναμένεται να συζητηθεί στο γεύμα εργασίας της πρώτης ημέρας της Συνόδου. Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι ο στόχος θα πρέπει να τεθεί σημαντικά πάνω από το 3% του ΑΕΠ, εκτιμώντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα αυτή, λόγω της απειλής της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «στο δρόμο προς τη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης» θα πρέπει να τεθεί ένας συγκεκριμένος στόχος για την περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας , Πιτ Χέγκσεθ, στην Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από ένα μήνα, είχε επιμείνει στον στόχο του 5% του ΑΕΠ, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τις χώρες-εταίρους του Ινδοειρηνικού (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Νέα Ζηλανδία).

H δεύτερη ημέρα της Συνόδου, δηλαδή το πρωί της 4ης Απριλίου, θα αφιερωθεί αποκλειστικά στη συνάντηση ΝΑΤΟ-ΕΕ, παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και τις ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

