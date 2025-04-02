Το «παράθυρο» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι στενό και, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε μια στρατιωτική αντιπαράθεση μοιάζει «σχεδόν αναπόφευκτη», υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Έχουμε μόνο μερικούς μήνες μέχρι τη λήξη της συμφωνίας» του 2015, είπε ο Μπαρό μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. «Εάν αποτύχουμε, μια στρατιωτική αντιπαράθεση θα έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της περιοχής», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πρόσφατα ότι θα υπάρξουν «βομβαρδισμοί» στο Ιράν, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία.

Ο Μπαρό είπε επίσης ότι τις επόμενες εβδομάδες θα εγκριθούν από την ΕΕ νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, με αφορμή τις συλλήψεις και φυλακίσεις ξένων πολιτών από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Νωρίτερα, ο υπουργός αποκάλυψε ότι το Παρίσι θα προσφύγει «προσεχώς» στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον του Ιράν, για «παραβίαση του δικαιώματος προξενικής προστασίας», με αφορμή τη συνεχιζόμενη κράτηση δύο Γάλλων πολιτών. «Θα εντείνουμε την πίεση στο ιρανικό καθεστώς» προκειμένου να απελευθερωθούν η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί, οι οποίοι κρατούνται περισσότερες από 1.000 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

