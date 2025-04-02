Την εξάρθρωση ενός εκ των μεγαλύτερων δικτύων παιδικής πορνογραφίας στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία (Europol), ύστερα από ευρεία επιχείρηση που διεξήχθη σε 35 χώρες.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από την Europol, έχουν αναγνωριστεί 1.400 ύποπτοι, εκ των οποίων 79 συνελήφθησαν για τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω της πλατφόρμας Kidflix. Ορισμένοι εξ αυτών θεωρούνται επίσης ύποπτοι για βιασμούς ανηλίκων, επισημαίνεται.

Οι γερμανικές και ολλανδικές αρχές κατάσχεσαν τον κεντρικό διακομιστή (server) της πλατφόρμας, ο οποίος περιείχε 72.000 βίντεο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με την Europol, περίπου 91.000 βίντεο είχαν μεταφορτωθεί και διανεμηθεί μέσω της εξαιρετικά κερδοφόρας πλατφόρμας, η οποία δημιουργήθηκε το 2021 και προσέλκυσε 1,8 εκατομμύρια χρήστες τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε αντίθεση με άλλες γνωστές πλατφόρμες αυτού του είδους, το Kidflix όχι μόνο επέτρεπε στους χρήστες να αποθηκεύουν υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και να μεταδίδουν βίντεο συνεχούς ροής (streaming). Οι χρήστες έκαναν πληρωμές με κρυπτονομίσματα, τα οποία ακολούθως μετατρέπονταν σε μάρκες», ανέφερε η Europol.

Οι χρήστες του Kidflix είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερες μάρκες μεταφορτώνοντας υλικό, επαληθεύοντας τίτλους και περιγραφές και συμβάλλοντας στην κατηγοριοποίηση των βίντεο, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας.

Η Europol υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που διεξήγαγε ποτέ στον αγώνα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και μια από τις μεγαλύτερες που είχε αναλάβει τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.