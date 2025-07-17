Οι προετοιμασίες για την παράδοση πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επιβεβαίωσε ο ανώτερος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι και θα παραμείνει απειλή για τη συμμαχία, ακόμη και αν βρεθεί ειρηνική λύση στον πόλεμο.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, πρόσθεσε ότι οι εντολές που έχει λάβει είναι να παραδοθούν οι Patriot στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό.

«Δεν πρόκειται να αποκαλύψω στους Ρώσους ή σε οποιονδήποτε άλλον τον ακριβή αριθμό των όπλων που μεταφέρουμε ή πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα πω ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους Γερμανούς για τη μεταφορά των Patriot και η οδηγίες που μου έχουν δοθεί είναι να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κι αυτό κάνουμε. Επιπλέον Εξετάζουμε επίσης άλλες δυνατότητες και ποιες ανάγκες υπάρχουν και εργαζόμαστε για την υποβολή προτάσεων στην πολιτική μας ηγεσία».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα συστήματα Patriot που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα στην Ουκρανία και αργότερα να αναπληρωθούν με τις αγορές από τις ΗΠΑ.

«Η αεράμυνα είναι σημαντική στο σύγχρονο πεδίο της μάχης και έχουμε δει την κλίμακα των πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, επομένως είναι ένας τομέας που απαιτείται να εστιάσουμε», είπε.

Ο Γκρίνκεβιτς, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που ανέλαβε την κορυφαία συμμαχική θέση στην Ευρώπη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε επίσης ότι ακόμη και αν υπάρξει ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παραμείνει απειλή.

«Ο πόλεμος επιμένει να βρίσκεται στο κατώφλι μας στην Ουκρανία. Παρότι επιδιώκουμε μια ειρηνική επίλυση, ακόμη και αν αυτή η έρθει, οι ρωσικές δυνατότητες που υπάρχουν εκεί θα ανασυσταθούν και απλώς και μόνο η ύπαρξή τους θα είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από στρατιωτική άποψη και να κατανοήσουμε πώς απειλούν τη Συμμαχία και τις ελευθερίες που θεωρούμε πολύτιμες. Η Ρωσία αναμφίβολα, κατά τη γνώμη μου, θα παραμείνει μια διαρκής απειλή», τόνισε.



