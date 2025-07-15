Η Δανία θα κάνει «αυτό που της αναλογεί», προκειμένου να χρηματοδοτήσει ενδεχομένως την παράδοση αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Έπειτα από ορισμένους δισταγμούς των ΗΠΑ, φαίνεται ότι έχουν έρθει στη σωστή πλευρά… και θα παραδώσουν τα συστήματα Patriot, εάν αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και η Δανία θα κάνει επίσης αυτό που της αναλογεί εδώ», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι ανοικτή στο να υποστηρίξει τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να στείλει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot στην Ουκρανία, και ελπίζει πως και άλλες χώρες θα κάνουν το ίδιο.

«Η Ολλανδία κάνει ήδη πολλά… (Αλλά) θα διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε επίσης σε σχέση με τις ανακοινώσεις του κ. Τραμπ και να συνεχίσουμε από εκεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.