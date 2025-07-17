Μπροστά σε ένα πιθανό κύκλωμα εμπορίας παιδιών – με εγκέφαλους ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια και με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας - βρίσκονται οι αρχές στις ΗΠΑ.

Ο Guojun Xuan, 65 ετών, και η Silvia Zhang, 38 ετών, είχαν αποκτήσει 22 παιδιά από παρένθετες μητέρες τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, στην τεράστια έπαυλή τους, στην Αρκάντια.

Το ζευγάρι φέρεται να μοίρασε τα γονιμοποιημένα έμβρυά του σε πολλές παρένθετες μητέρες και στη συνέχεια έπαιρνε τα παιδιά, με την αστυνομία να υποψιάζεται ότι σκοπός τους ήταν η αγοραπωλησία των μωρών.

Μάλιστα, το ζευγάρι είχε δική του επιχείρηση με παρένθετες μητέρες, αν και οι ίδιες δήλωσαν ότι δεν ήξεραν ότι οι εργοδότες τους κρατούσαν τα παιδιά για τον εαυτό τους, αντί να τα δίνουν στα ζευγάρια που υποτίθεται ότι εξυπηρετούσαν.

Cops seize 21 kids — including 17 toddlers — from California couple who had them all via surrogacy: ‘Smells of trafficking’ https://t.co/kHP9kyJxXZ pic.twitter.com/GTG7ULF5Tu — New York Post (@nypost) July 16, 2025

Η φριχτή υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάιο, όταν ένα από τα μωρά – ένα νεογέννητο δύο μηνών - μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλική βλάβη, λόγω χτυπημάτων από τη γυναίκα που το πρόσεχε.

Δεκαπέντε παιδιά βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση κατά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του ζευγαριού και άλλα έξι από τα παιδιά είχαν προηγουμένως μετακομίσει σε άλλα σπίτια.

Δεκαεπτά από τα 22 παιδιά είναι νήπια ή βρέφη, κάτω των 3 ετών. Το μεγαλύτερο είναι 13 ετών.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα παιδιά ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες στην υπερπολυτελή έπαυλη, η οποία ήταν διαμορφωμένη σαν ξενοδοχείο, με σουίτες ακόμα και χώρο υποδοχής - reception, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Τα παιδάκια είχαν με περιορισμένη επαφή με τον έξω κόσμο και ενώ κακοποιούνταν από τις νταντάδες που τα πρόσεχαν.



Το ζευγάρι συνελήφθη και κρατείται με τις κατηγορίες της σοβαρής έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο και παραμέληση ενώ όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε δομές της Πρόνοιας.

Η γυναίκα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι εκείνη και ο σύζυγός της διηύθυναν κύκλωμα λαθρεμπορίου βρεφών, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «παραπλανητικές και λανθασμένες».

Η εταιρεία τους, Mark Surrogacy, δεν λειτουργεί πλέον.

Πηγή: skai.gr

