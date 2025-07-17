Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) είχε στόχο πετρελαιοπηγή που διαχειρίζεται η νορβηγική εταιρία πετρελαίου και αερίου DNO στο Τάουκε στη Διοικητική Περιοχή Ζάχο στο βόρειο Ιράκ σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της περιοχής του Κουρδιστάν.

Η επίθεση είναι η δεύτερη σε πετρελαιοπηγή που διαχειρίζεται η DNO από τότε που ξεκίνησε κύμα επιθέσεων με drones νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η DNO, που διαχειρίζεται τις πετρελαιοπηγές Τάουκε και Πεσκαμπούρ στην περιοχή Ζάχο που συνορεύει με την Τουρκία, ανέστειλε προσωρινά την παραγωγή στις μονάδες αυτές ύστερα από εκρήξεις, οι οποίες δεν προκάλεσαν τραυματισμούς, όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Η DNO δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι επιθέσεις με drones αυτής της εβδομάδας έχουν μειώσει την παραγωγή από τις πετρελαιοπηγές στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν κατά περίπου 140.000 με 150.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα, καθώς οι ζημιές στις υποδομές οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας μονάδων.

Η πετρελαιοπηγή Αΐν Σίφνι, την οποία διαχειρίζεται η αμερικανική Hunt Oil, στο Ντοχούκ του βόρειου Ιράκ δέχθηκε επίθεση χθες. Η Hunt Oil ανακοίνωσε ότι κανένα από τα μέλη της ομάδας της δεν τραυματίστηκε και ότι εγκαταστάσεις της έκλεισαν ενώ αποτιμά τη ζημιά.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη. Ωστόσο, πηγές ασφαλείας του Ιρακινού Κουρδιστάν δήλωσαν ότι με βάση τις πρώτες έρευνες το drone προήλθε από περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.