Τηλεφωνήματα Τραμπ-Μερτς, ασάφεια για τους Patriot

Το **γερμανικό Υπουργείο Άμυνας** διέψευσε τα δημοσιεύματα που φέρουν το Βερολίνο να αποστέλλει συστήματα Patriot στην Ουκρανία, παίρνοντας αποστάσεις από σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή γνώση για παράδοση τέτοιων συστημάτων, όπως υποστηρίχθηκε πρόσφατα.

Η επίσημη θέση αυτή εκφράστηκε «λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί “συστημάτων Patriot που βρίσκονται καθοδόν από τη Γερμανία προς την Ουκρανία”». Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι τα θέματα στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο και ειδικά η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, θα εξεταστούν στη σύνοδο των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία την προσεχή Δευτέρα.

Παρασκήνιο Τηλεφωνημάτων Του Ντόναλντ Τραμπ Με Τον Φρίντριχ Μερτς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της *Wall Street Journal*, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αμέσως μετά ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Κατά πληροφορίες, στο εν λόγω τηλεφώνημα συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, και η ενδεχόμενη αγορά αμερικανικών συστημάτων Patriot από τη Γερμανία για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι μετά την επίσκεψη του Μερτς στον Λευκό Οίκο στις 5 Ιουνίου, οι δύο ηγέτες «συνομιλούν τηλεφωνικά σχεδόν κάθε εβδομάδα», σύμφωνα με συνεργάτες του Γερμανού καγκελάριου. Η στενότερη επικοινωνία τους φαίνεται να εδράζεται και στην ικανότητα του Μερτς να δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών και αναθεώρηση του «χρεόφρενου», ενός θεμελιώδους συνταγματικού κανόνα της Γερμανίας για τον δημόσιο δανεισμό.

Όπως διαπιστώνει η εφημερίδα Tagesspiegel, *«ο Μερτς βρήκε την ορθή προσέγγιση και πλέον μπορεί να μιλά με τον Τραμπ στο κινητό κάνοντας διπλωματία σαν να κόβει επιταγές»*.

Ελλείψεις Στην Αεράμυνα Της Γερμανίας

Στο μεταξύ, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Άμυνας στις ΗΠΑ συζητήθηκε η αγορά αμερικανικών συστημάτων Typhoon, ως ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Γερμανίας.

Παράλληλα, ο **Σύνδεσμος Αεροδιαστημιακής Τεχνολογίας** της Γερμανίας προειδοποιεί, με επείγουσα επιστολή, ότι η χώρα δεν μπορεί να προστατεύσει επαρκώς κρίσιμες υποδομές από υπερπτήσεις «εχθρικών ντρόουν». Το δίκτυο n-tv αναφέρει πως καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις τόσο σε τεχνολογικά μέσα, όσο και στο νομικό πλαίσιο, για την ασφάλεια του γερμανικού εναέριου χώρου.

Οι ειδικοί της **Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας** εκτιμούν ότι «η προετοιμασία της Γερμανίας είναι ανεπαρκής», με τις υπερπτήσεις εχθρικών drone ακόμη και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως το αεροδρόμιο Μάντσινγκ, να αυξάνονται αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Πηγή: Deutsche Welle

