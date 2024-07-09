Να τον εγκαταλείψουν για να αναζητήσουν κάποιον που θα δώσει νέα ορμή στο κόμμα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ; Ή να τον στηρίξουν, για να αποφευχθεί το χάος, τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές; Βουλευτές και γερουσιαστές του Δημοκρατικού κόμματος εντείνουν τις επαφές τους με αντικείμενο της συζήτησης τον υποψήφιό τους για τον Λευκό Οίκο, τον 81χρονο Τζο Μπάιντεν.

Χαρακτηριστική ένδειξη της τεταμένης ατμόσφαιρας είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα στην πρώτη συνεδρίαση, το πρωί της Τρίτης, της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να αποφύγει τυχόν διαρροές στον Τύπο, σε πραγματικό χρόνο.

Στο άλλο Σώμα του Κογκρέσου, τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα συζητήσουν προγευματίζοντας το πολιτικό μέλλον του προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι θα παραμείνει στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο παρά την καταστροφική τηλεμαχία απέναντι στον Τραμπ, στις 27 Ιουνίου.

Η μοίρα του Τζο Μπάιντεν δεν έχει κριθεί ακόμη.

«Είναι ο μοναδικός υποψήφιός μας» και «ελπίζω ότι θα τον στηρίξουμε όλοι», είπε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Τζέρι Νάντλερ, που θεωρείται πραγματιστής.

Ο Μάικ Κουίγκλι, ένας από τους πρώτους Δημοκρατικούς που ζήτησαν δημοσίως να αποσυρθεί ο Μπάιντεν, δεν έχει αλλάξει γνώμη. «Πρέπει να αποσυρθεί επειδή δεν μπορεί να κερδίσει και οι συνάδελφοί που πρέπει να το αντιληφθούν», τόνισε.

Ενώ το πολιτικό μέλλον του παίζεται στους διαδρόμους του Κογκρέσου, ο Τζο Μπάιντεν από την άλλη παίζει το χαρτί των διεθνών σχέσεων. Πρόκειται να εκφωνήσει μια σημαντική ομιλία κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον και πολλαπλασιάζει τις διμερείς επαφές του, κάτι που θα του δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει αντοχή και ενέργεια, παρά τα 81 του χρόνια. Επαναλαμβάνει με ολοένα και εντονότερο τρόπο ότι παραμένει υποψήφιος, απορρίπτοντας όσους αμφισβητούν τη φυσική του κατάσταση αλλά και τις δημοσκοπήσεις. Είναι πεπεισμένος ότι «οι απλοί ψηφοφόροι» τον στηρίζουν και ότι οι συζητήσεις με αντικείμενο την υποψηφιότητά του προέρχονται από τις πολιτικές «ελίτ», τους μεγάλους δωρητές του κόμματος και τους δημοσιογράφους.

Δείχνει αυτό αποφασιστικότητα ή άρνηση; Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας New York Times, που έχει ήδη καλέσει τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προσπάθεια για μια δεύτερη θητεία, πιστεύει το δεύτερο. Οι Δημοκρατικοί «θα πρέπει να του πουν ότι γελοιοποιείται και διακινδυνεύει όλη την πολιτική κληρονομιά του. Θα πρέπει να ακούσει, απλά και με σαφήνεια, ότι δεν είναι πλέον αποτελεσματικός υπερασπιστής των ίδιων των ιδεών του», ανέφερε η εφημερίδα.

Προς το παρόν, το κόμμα εμφανίζεται διχασμένο, όμως κανένας σημαίνων Δημοκρατικός δεν έχει ακόμη ταχθεί κατά του Μπάιντεν. Αντιθέτως, η προοδευτική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ τον στήριξε σήμερα, όπως και οι εκπρόσωποι της αφροαμερικανικής κοινότητας, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νίκη του το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.