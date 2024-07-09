Την καταβολή μερισμάτων -η οποία είχε παγώσει λόγω της αβεβαιότητας και των φόβων για πιθανή κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία- επανέφεραν επιχειρήσεις της Ρωσίας.

Ετσι, τουλάχιστον 12 Ρώσοι μεγιστάνες κέρδισαν μέσω μερισμάτων πάνω από 1 τρισ. ρούβλια (11,3 δισ. δολ) το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πολλοί εξ αυτών έχουν στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σε άλλους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τον πόλεμο ο οποίος βρίσκεται στο τρίτο έτος.

Τι κι αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις...

Ο Vagit Alekperov, βασικός μέτοχος και πρώην πρόεδρος του πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil PJSC, βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας καθώς έλαβε ποσό 186 δισ. ρουβλιών σε μερίσματα. Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, ενώ μέχρι στιγμής έχει αποφύγει αντίστοιχες κινήσεις από ΗΠΑ και ΕΕ.

Τα επόμενα ονόματα στη λίστα είναι αυτά των δισεκατομμυριούχων Alexey Mordashov, της Severstal PJSC, και Vladimir Lisin, της Novolipetsk Steel PJSC, οι οποίοι έλαβαν με τη μορφή μερίσματος 148 δισ. και 121 δισ. ρούβλια αντίστοιχα. Στον Mordashov έχουν επιβληθεί κυρώσεις από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και ΕΕ, ενώ ο Lisin τις έχει αποφύγει.

Στη λίστα περιλαμβάνεται ακόμη ο δισεκατομμυριούχος σύμμαχος του Πούτιν, Gennady Timchenko αλλά και η Tatyana Litvinenko, η οποία απέκτησε συμμετοχή στην PhosAgro PJSC πριν επιβληθούν κυρώσεις στον σύζυγό της Vladimir από τις ΗΠΑ το 2023. Ο Vladimir Litvinenko είναι πρύτανης του πανεπιστημίου Μεταλλουργών στην Αγία Πετρούπολη, από το οποίο ο Πούτιν έλαβε ντοκτορά το 1997. Επίσης, ήταν πρόεδρος της προεκλογικής καμπάνιας του Πούτιν σε τρεις προεκλογικές του καμπάνιες.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οδηγώντας πολλές εταιρείες να διακόψουν την καταβολή μερισμάτων, στον απόηχο της αβεβαιότητας για πιθανή κατάρρευση της οικονομίας. Οι φόβοι αυτοί δεν επαληθεύτηκαν καθώς η οικονομία της Ρωσίας σταδιακά προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες και οι εξαγωγείς βρήκαν νέες εναλλακτικές αγορές.

Κατά το πρώτο έτος της εισβολής η οικονομία της Ρωσίας συρρικνώθηκε για να επανακάμψει στη συνέχεια καθώς η κυβέρνηση δαπάνησε μεγάλα ποσά για να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανία, να προστατεύσει τις τοπικές επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις των κυρώσεων και να προσφέρει κοινωνική στήριξη σε οικογένειες.

