Ρωσικό δικαστήριο εξέδωσε ερήμην ένταλμα σύλληψης σε βάρος της Ναβάλναγια

Το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας, με απόφασή του, εξέδωσε ερήμην ένταλμα σύλληψης για δύο μήνες σε βάρος της Γιούλιας Ναβάλναγια, χήρας του εκλιπόντος πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο, με την κατηγορία της «συμμετοχής σε εξτρεμιστική ομάδα».

Η απόφαση σημαίνει ότι θα συλληφθεί αν επιστρέψει στη χώρα.

«Η Γιούλια Μπορίσοβνα (Ναβάλναγια) απέφυγε την προκαταρκτική έρευνα και ως εκ τούτου έχει τεθεί στον κατάλογο των καταζητούμενων», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της Μόσχας, με ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.

Ο ιστότοπος Mediazona αναφέρει σε δημοσίευμά του ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα των δικαστηρίων της Μόσχας σχετικά με την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο Μπασμάνι.

Δηλαδή, οι πληροφορίες σχετικά με την ακροαματική διαδικασία αποκρύφθηκαν σκόπιμα, ώστε κανείς να μην μπορεί να παρακολουθήσει τη δίκη, η οποία εξ ορισμού διεξάγεται σε ανοικτή διαδικασία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την απαγγελθείσα κατηγορία, η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και έξι ετών.

Η εκπρόσωπος τύπου της Ναβάλναγια, Κίρα Γιάρμις, χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου Μπασμάνι «ταχεία αναγνώριση υπηρεσιών».

Η ίδια η Γιούλια Ναβάλναγια αργότερα ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ σχόλια, στα οποία άσκησε εκ νέου σφοδρή κριτική στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλώντας τον «δολοφόνο και εγκληματία πολέμου».

Γράφοντας στο X , η Ναβάλναγια κάλεσε τους υποστηρικτές της να μην επικεντρωθούν στη δικαστική απόφαση εναντίον της, αλλά στη μάχη κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όταν θα γράψετε γι' αυτό, παρακαλώ μην ξεχάστε να γράψετε το κύριο: ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου».

«Η θέση του είναι στη φυλακή και όχι κάπου στη Χάγη, σε ένα άνετο κελί με τηλεόραση, αλλά στη Ρωσία - στην ίδια (σωφρονιστική) αποικία και στο ίδιο κελί 2 επί 3 μέτρα στο οποίο σκότωσε τον Αλεξέι».

Η ηλικίας 47 ετών Γιούλια Ναβάλναγια βγήκε στο προσκήνιο μετά το θάνατο του συζύγου της σε ποινική αποικία της Αρκτικής τον Φεβρουάριο και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για μια «όμορφη Ρωσία του μέλλοντος», όπως είχε πει ο Ναβάλνι.

«Θα λάβουμε υπόψη μας ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο για να πολεμήσουμε τον Πούτιν, για να αγωνιστούμε για την όμορφη Ρωσία του μέλλοντος», έγραψε η Ναβάλναγια στο X.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Human Rights Foundation με έδρα τις ΗΠΑ όρισε τη Ναβάλναγια πρόεδρό της την περασμένη εβδομάδα και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το νέο της ρόλο για να εντείνει τον αγώνα που διεξάγει ο σύζυγός της κατά του Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.